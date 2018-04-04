«Единая Россия» исключила депутата нижегородской Думы Олега Сорокина из партии за вождение в нетрезвом виде

Источник: НИА-Нижний Новгород

В НРО «Единой России» заявляют о жесткой позиции по отношению к тем, кто утратил доверие.

Согласно информации, 4 апреля по решению местного политсовета местного отделения Канавинского района Олег Владимирович Сорокин исключен из партии за управление квадроциклом в нетрезвом состоянии. Решение суда о лишении его водительских прав вступило в силу 30 апреля.

«Согласно решению президиума генерального совета партии, управление членом партии транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения является действием, дискредитирующим партию и несовместимым с его членством в “Единой России”. В случае вступления в силу судебных решений в отношении члена партии, вынесенного по факту управления им транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, следует незамедлительно принимать решение об исключении его из партии. Таким образом, нижегородское региональное отделение партии со всей ответственностью подходит к вопросам партийной репутации и проявляет жесткую позицию по отношению к тем, кто ее дискредитирует», — отмечается в сообщении.

Кроме того, 17 апреля на собрании фракция «Единая Россия» в Думе Нижнего Новгорода будет рассмотрен вопрос об исключении Олега Сорокина из фракции «Единая Россия». Об этом сообщила руководитель фракции Елизавета Солонченко. «Мы крайне серьезно относимся к дисциплине в своих рядах. Поэтому вопрос в обязательном порядке будет рассмотрен депутатами на ближайшем собрании фракции», — заявила она.

Напомним, Сорокин 21 февраля был лишен права управлять транспортными средствами на год и семь месяцев. Не согласившись с постановлением, защитником Сорокина была подана апелляционная жалоба. Канавинский райсуд 30 марта оставил жалобу без удовлетворения.

Как сообщалось ранее, 6 января 2018 года Сорокин был задержан сотрудниками ГИБДД за пьяную езду на квадроцикле в Городецком районе. Свою вину он не признавал, однако на медицинском освидетельствовании в крови депутата был обнаружен алкоголь в размере 0,3 промилле.