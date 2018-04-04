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18:05 (мск), источник: BFM.ru

Мама «девочки в розовом»: «Я никогда просить ни у кого не буду»

Губернатор Андрей Воробьев объявил, что семья Тани Лозовой, которая прославилась после одного из «мусорных» митингов, поедет в Голландию. Ее мама сказала, что ранее речь шла о поездке от голландцев, а не «от кого-то конкретного». По ее словам, она никому не хочет быть обязанной.

Источник: РИА "Новости"

«Девочка в розовом» из Волоколамска отправится вместе с семьей в Нидерланды — смотреть, как там идет переработка мусора. Об этом заявил подмосковный губернатор Андрей Воробьев.

Десятилетняя школьница стала звездой соцсетей после встречи Воробьева с жителями Волоколамска, где она делала в сторону главы региона угрожающие жесты.

«Хорошая девочка Таня, наши ребята связывались, мы общаемся с семьей, они сейчас уезжают в Голландию, чтобы посмотреть, как там проводится переработка мусора, что за технологии. Они едут на экскурсию за наш счет», — отметил губернатор.

Впрочем, путевку еще никто не дал, рассказала Business FM мама девочки Татьяна Лозова:

— Моя дочка не хочет в Голландию, она хочет отдохнуть на море. А предложили нам ехать в Голландию для того, чтобы посмотреть именно на этот мусороперерабатывающий завод. И мы едем туда не развлекаться, и не знаю еще точно, едем мы или нет. Я вам точно не могу сказать. У меня нет на руках паспортов, у меня нет визы, у меня нет ничего. Вот когда у меня будет на руках — билеты, виза там и так далее, и прочее, я обязательно об этом скажу: да, я еду такого-то числа, на столько-то дней. Я сниму там репортаж и скажу: да, голландцы замечательные, они все делают здорово, у них не пахнет.

Если у них пахнет, я приеду и скажу, что они такие же, как и наши, ничего они делать не умеют, как вонь стояла у них, так и стоит. Вот это единственная цель, зачем мы едем.

Предложение мне поступало, я не помню, может быть, неделю назад, может быть, там десять дней. Я не помню. Да, мне предлагали ехать в Голландию. И я сразу сказала: «Чья инициатива?» Мне сказали, что инициатива голландцев. Я сказала: «Ну, в таком случае, можно съездить». Потому что если я поеду от кого-то конкретного, значит, я буду этому человеку обязана. Никому обязанной я не хочу быть и не буду.

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— А вам звонили из правительства Московской области, насколько я понимаю?

— Никто мне не звонил ни из какого правительства.

— Кто вам это предложил?

— Меня просили фамилию не называть, поэтому я афишировать это не буду. Мне об этом сказали в нашем городе, просто человек, с которым я тоже общаюсь. И разговор по поводу свалки, который мы пытаемся решить. Именно он сказал, что поступило от голландцев такое предложение, как вы на это смотрите.

— Соответственно, за счет голландцев это все?

— Да.

— Просто сказали посмотреть, как там работает их завод? И все?

— Да. Как они справляются с данной проблемой.

— А Таня отреагировала так, что лучше бы на море поехать? То есть она не впечатлилась этим?

— Ну, естественно, она хочет купаться, отдыхать. Во-первых, эти две недели того интервью. Сейчас плюс опять вот этот наплыв, сегодня опять у нас эти съемки, и все на свете. Она только вроде бы выдохнула, и тут опять, видите, наплыв пошел.

— А вы сами не предлагали им: раз у нас такая дочка популярная, она вас заинтересовала — по поводу моря ничего не поднимали?

— Нет. Что вы, я не такой человек, чтобы у кого-то что-то просить. Я никогда просить ни у кого не буду.

В последнее время жители Подмосковья выходят на акции протеста из-за свалок. Воробьев заявил, что на рекультивацию полигонов привлекут около 20 млрд.

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