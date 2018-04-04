Поверенному в делах Украины в РФ вручили ноту из-за задержания российского судна

Источник: Государственная пограничная служба Украины

Об этом сообщила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, внимание украинской стороны обратили на то, что экипаж судна «содержится в нечеловеческих условиях», и к нему не допустили сотрудников российского консульства.

«Заявлено, что подобные действия не соответствуют положениям договора между РФ и Украиной от 2003 года о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива и являются грубым нарушением соглашения между комитетом РФ по рыболовству и государственным комитетом Украины по рыбному хозяйству и рыбной промышленности по вопросам рыболовства в Азовском море от 14 сентября 1993 года, а также ее обязательств по ст.19 Консульской конвенцией между Россией и Украиной от 15 января 1993 года», — цитирует «РИА Новости» госпожу Захарову. Она добавила, что российская сторона «потребовала незамедлительного освобождения незаконно задержанных российских граждан, возврата судна “Норд” его законному владельцу».

Ранее в Погранслужбе Украины заявили, что «не видят целесообразности» в доступе консулов России к экипажу «Норда». По мнению пограничников, «судно является украинским, члены команды — украинцы».

«Поскольку они являются гражданами Украины, то никакой целесообразности доступа к ним работников дипломатических учреждений других государств нет», — заявил помощник главы Погранслужбы Украины Олег Слободян. Он добавил, что 10 членам команды судна предоставили продукты, медикаменты и другие необходимые вещи.

Администрация порта Бердянска, в котором находится судно, отказалась предоставлять информацию о состоянии «Норда» и самочувствии членов его экипажа. «Российской стороне украинский порт никаких комментариев давать не будет», — ответили ТАСС в пресс-службе порта.

Напомним, 26 марта украинские пограничники остановили «Норд» недалеко от Обиточной косы. На борту корабля находятся 10 человек. В Крыму сочли инцидент угоном и завели уголовное дело в отношении украинских пограничников. Компания-владелец судна уже обратилась за помощью в МИД РФ, администрацию президента, Росрыболовство и прокуратуру Крыма.