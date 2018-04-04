В Казани назначен руководитель Казанского линейного управления МВД России на транспорте

В Казани начальник Управления на транспорте МВД России по ПФО Александр Бережной представил всему личному составу нового руководителя Казанского линейного управления МВД России на транспорте. Им стал 39-летний кандидат юридических наук Станислав Богомолов.

Александр Бережной отметил, что новый руководитель является отличным сотрудником, грамотным профессионалом и имеет почти 20-летний опыт оперативной и руководящей работы.