В Казани назначен руководитель Казанского линейного управления МВД России на транспорте
(Казань, 4 апреля, «Татар-информ»). В Казани назначен руководитель Казанского линейного управления МВД России на транспорте, сообщает
(Казань, 4 апреля, «Татар-информ»). В Казани назначен руководитель Казанского линейного управления МВД России на транспорте, сообщает
В Казани начальник Управления на транспорте МВД России по ПФО Александр Бережной представил всему личному составу нового руководителя Казанского линейного управления МВД России на транспорте. Им стал 39-летний кандидат юридических наук Станислав Богомолов.
Александр Бережной отметил, что новый руководитель является отличным сотрудником, грамотным профессионалом и имеет почти 20-летний опыт оперативной и руководящей работы.
Богомолов поблагодарил начальство за оказанное доверие, и заверил всех собравшихся, что приложит все усилия для решения поставленных перед ним задач.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.