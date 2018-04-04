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18:02 (мск), источник: ИА Татар-информ

В Казани назначен руководитель Казанского линейного управления МВД России на транспорте

(Казань, 4 апреля, «Татар-информ»). В Казани назначен руководитель Казанского линейного управления МВД России на транспорте, сообщает пресс-служба МВД по РТ.

В Казани начальник Управления на транспорте МВД России по ПФО Александр Бережной представил всему личному составу нового руководителя Казанского линейного управления МВД России на транспорте. Им стал 39-летний кандидат юридических наук Станислав Богомолов.

Александр Бережной отметил, что новый руководитель является отличным сотрудником, грамотным профессионалом и имеет почти 20-летний опыт оперативной и руководящей работы.

Богомолов поблагодарил начальство за оказанное доверие, и заверил всех собравшихся, что приложит все усилия для решения поставленных перед ним задач.

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