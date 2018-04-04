На пост мэра Калининграда претендуют четыре кандидата
КАЛИНИНГРАД, 4 апр — РИА Новости. Еще два претендента на должность главы Калининграда подали в среду документы в городской совет депутатов, таким образом, на высший муниципальный пост к настоящему времени заявились четыре человека, сообщил РИА Новости секретарь конкурсной комиссии, заместитель председателя горсовета Андрей Шумилин.
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