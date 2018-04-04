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17:57 (мск), источник: РИА Новости

На пост мэра Калининграда претендуют четыре кандидата

КАЛИНИНГРАД, 4 апр — РИА Новости. Еще два претендента на должность главы Калининграда подали в среду документы в городской совет депутатов, таким образом, на высший муниципальный пост к настоящему времени заявились четыре человека, сообщил РИА Новости секретарь конкурсной комиссии, заместитель председателя горсовета Андрей Шумилин.

Источник: РИА Новости

Прием заявок от претендентов завершится 5 апреля, 16 апреля состоится заседание конкурсной комиссии, где кандидаты представят свои программы и знание муниципальных законов и устава города, а 18 апреля на своем заседании депутаты городского совета выберут путем тайного голосования главу города из кандидатур, прошедших конкурсный отбор.

«Документы подали Чернышев Евгений Викторович, руководитель горизбиркома города Калининграда, и Спиркин Андрей Алексеевич, он участвовал в прошлом конкурсе, сейчас он работает в консалтинговой компании», — сказал Шумилин.

Первым 2 апреля подал заявку на участие в конкурсе депутат Государственной думы VII созыва Алексей Силанов. Прежде он возглавлял комитет по образованию администрации Калининграда, с 2012 года занимал должность заместителя председателя правительства Калининградской области. Ранее в среду горсовет принял документы у 47-летнего Алексея Свистунова, он работает главным инженером у ИП.

Бывший мэр Калининграда Александр Ярошук 21 марта объявил о досрочном прекращении своих полномочий в связи с переходом на другую работу. Исполняет обязанности главы администрации Калининграда до назначения нового мэра заместитель Ярошука Наталья Дмитриева.

В ноябре 2016 года депутаты калининградской областной думы приняли закон об отмене прямых выборов мэра Калининграда. Согласно закону, главу города выбирают из числа претендентов, участвующих в открытом конкурсе на должность сити-менеджера, который одновременно будет и главой администрации Калининграда.

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 На пост мэра Калининграда претендуют четыре кандидата
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