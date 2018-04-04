Россия требует созыва заседания Совбеза ООН по делу Скрипаля 5 апреля
Постпред РФ при ООН Василий Небензя попросил председателя СБ ООН созвать открытое заседание.
Постпред РФ при ООН Василий Небензя попросил председателя СБ ООН созвать открытое заседание.
ООН, 4 апреля. /ТАСС/. Россия потребовала созвать в четверг открытое заседание Совета Безопасности ООН по делу Скрипаля. Об этом заявил в среду на заседании Совета Безопасности ООН постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.
«Руководствуясь разделяемым нами принципом, что применение химического оружия кем бы то ни было и где бы то ни было недопустимо и должно быть расследовано и наказано, и что безнаказанность недопустима, и что применение такого оружия представляет собой угрозу распространения оружия массового уничтожения, мы по указанию нашего правительства просим вас созвать завтра во второй половине дня, в 15:00 (22:00 мск — прим. ТАСС), открытое заседание Совета Безопасности ООН», — заявил он, обращаясь к председателю Совета Безопасности организации.
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