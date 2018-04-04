Племянница Скрипаля заявила, что хочет забрать его дочь из Британии

«На данный момент у меня есть одна задача: полететь туда и забрать Юлию, хотя бы Юлию. Про Сергея Викторовича — там все намного сложнее. Поэтому на данный момент времени я буду держать нейтралитет по отношению к Великобритании, нейтралитет по отношению к нам», — сказала Виктория Скрипаль в прямом эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».