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20:23 (мск), источник: РИА Новости

Племянница Скрипаля заявила, что хочет забрать его дочь из Британии

МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Виктория Скрипаль заявила, что хочет лететь в Лондон, чтобы забрать дочь экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля Юлию в Россию.

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«На данный момент у меня есть одна задача: полететь туда и забрать Юлию, хотя бы Юлию. Про Сергея Викторовича — там все намного сложнее. Поэтому на данный момент времени я буду держать нейтралитет по отношению к Великобритании, нейтралитет по отношению к нам», — сказала Виктория Скрипаль в прямом эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

На вопрос, связана ли была Юлия Скрипаль с политикой, племянница Сергея Скрипаля ответила: «Нет, политической составляющей в ее жизни не было».

В британском Солсбери 4 марта были отравлены британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. В Лондоне утверждают, что к отравлению Скрипалей нервно-паралитическим веществом A234 причастно российское государство. Россия категорически это отрицает, напоминая о близости к Солсбери химической лаборатории минобороны Великобритании.

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