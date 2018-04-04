Племянница Скрипаля заявила, что хочет забрать его дочь из Британии
МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Виктория Скрипаль заявила, что хочет лететь в Лондон, чтобы забрать дочь
МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Виктория Скрипаль заявила, что хочет лететь в Лондон, чтобы забрать дочь
«На данный момент у меня есть одна задача: полететь туда и забрать Юлию, хотя бы Юлию. Про Сергея Викторовича — там все намного сложнее. Поэтому на данный момент времени я буду держать нейтралитет по отношению к Великобритании, нейтралитет по отношению к нам», — сказала Виктория Скрипаль в прямом эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».
В британском Солсбери 4 марта были отравлены британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. В Лондоне утверждают, что к отравлению Скрипалей
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