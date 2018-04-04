В ОЗХО не поддержали предложение РФ о новом расследовании «дела Скрипаля»

Источник: AP 2018

По ее данным, шесть стран поддержали Россию на голосовании, 15 выступили против. Представители еще 17 стран воздержались.

Постпред РФ в среду также запросил проведение ​заседания СБ ООН по «делу Скрипаля» 5 апреля.

Ранее временно исполняющий обязанности постпреда Великобритании при ОЗХО Джон Фогго заявил, что российские власти никогда не примут результаты международного расследования инцидента с экс-полковником ГРУ Сергеем Скрипалем в Солсбери, если они будут противоречить интересам Москвы.

«Мы не дадим добро на запрос России о совместном расследовании атаки в Солсбери, потому что Великобритания — при поддержке многих стран — уверена, что с высокой долей вероятности Российская Федерация несет ответственность за это нападение, и другого приемлемого объяснения нет», — говорится в официальном заявлении Фогго.

Как сообщалось, 4 марта в Великобритании у торгового центра в городе Солсбери из-за взаимодействия с неизвестным веществом пострадали работавший на британскую разведку бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. По данным британского следствия, пострадавшие были отравлены нервно-паралитическим веществом «Новичок», якобы разработанным в России. Однако 3 апреля руководитель британской лаборатории Портон-Даун рассказал, что ученые не смогли определить, была ли Россия страной происхождения вещества.