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08:15 (мск), источник: Volga News

Елена Лапушкина: «Проект строительства крематория рассмотрит специальная рабочая группа»

Во вторник, 3 апреля, Глава Самары Елена Лапушкина посетила Куйбышевский район и пообщалась с его жителями. Куйбышевцы, пришедшие на встречу с главой, подняли несколько волнующих их тем, в частности — благоустройство, работу управляющих компаний и общественного транспорта на территории района, капитальный ремонт домов и строительство крематория.

Источник: пресс-служба мэрии Самары

Жительница дома по Долотному переулку, 6 высказала ряд претензий относительно работы управляющей компании. По словам женщины, УК не может решить вопрос с канализацией в доме, которая из-за неисправности периодически затапливает подвал и внутриквартальную дорогу.

Кроме того, жители рассказали, что просьбы по спилу аварийных деревьев на территории детской площадки и приведению в надлежащее санитарное состояние контейнерной площадки между домами также не выполнены. Елена Лапушкина поручила руководству компании в кратчайшие сроки устранить все озвученные замечания и рекомендовала поменять отношение к работе.

«Решение вопросов, которые звучат от жителей, не откладывайте в долгий ящик. Приступайте к работе по канализационной системе на этой неделе и все остальные вопросы закройте до конца апреля», — сказала глава города.

На встрече также прозвучали вопросы об организации досуга на территории района, в частности — строительстве бассейна и открытии кружков для детей. Глава районной администрации Александр Моргун рассказал, что в настоящее время рассматриваются варианты строительства физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном и исследуются существующие типовые проекты.

Говоря об организации досуга детей и школьников, в качестве варианта решения вопроса было предложено организовать дополнительные кружки и секции на базе школ.

«Лилия Викторовна, изучите, как организована внеурочная деятельность в школах и посмотрите, какими кружками и секциями можно ее разнообразить», — обратилась Елена Лапушкина к руководителю департамента образования Лилии Галузиной.

Не остался в стороне и вопрос транспортной доступности района — жители рассказали главе, что автобусы ходят редко и не соблюдают интервал движения.

«Ситуация с пассажирским транспортом в настоящее время действительно оставляет желать лучшего. Мы долго обсуждали возможные способы решения вопроса и нашли максимально выгодное для всех — передать муниципальный транспорт в аренду частному предприятию сроком на пять лет, — рассказала Елена Лапушкина. — Инвестор берет на себя обязательства по обслуживанию маршрутов, сохранению системы льготной оплаты проезда, в том числе картами школьников и студентов, и действующих тарифов, а также по увеличению автопарка. Так, до 10 апреля на городские маршруты выйдет 26 дополнительных автобусов и в дальнейшем их количество на самых востребованных маршрутах будет увеличиваться».

На встрече куйбышевцы также подняли и вопрос о строительстве крематория недалеко от поселка Рубежный. Горожане утверждают, что его возведение запланировано на землях, предназначенных для сельскохозяйственной деятельности. Также, по их мнению, крематорий ухудшит экологическую обстановку не только в Волжском районе области, но и в Куйбышевском районе Самары.

«Перед встречей я посетила место предполагаемого строительства объекта. Могу сказать однозначно, что проект требует детального рассмотрения. Мы соберем рабочую группу, в состав которой войдут представители регионального правительства, Роспотребнадзора, депутатского корпуса и руководство Волжского района. Решение будет приниматься коллегиально, с учетом мнения жителей», — сказала Елена Лапушкина.

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