ОЗХО отклонила российское предложение по делу Скрипаля
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«Сегодня на заседании Исполнительного совета ОЗХО состоялось голосование по
Шульгин обратил внимание на то, что «23 страны отказались ассоциировать себя с этой точкой зрения, проголосовав либо за наше предложение, либо воздержавшись. Это больше половины состава всего исполсовета», — добавил дипломат.
По его мнению, Лондон и его партнеры «боятся отвечать за клевету, поэтому не хотят установления истины по делу Скрипаля. Ощущение такое, что боятся, что в ходе расследования мы расставим точки над “i” и проясним, что же на самом деле случилось», — резюмировал дипломат.
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