ОЗХО отклонила российское предложение по делу Скрипаля

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«Сегодня на заседании Исполнительного совета ОЗХО состоялось голосование по российско-ирано-китайскому проекту. Нам, к сожалению, не удалось набрать две трети голосов — квалифицированное большинство, для того, чтобы наша резолюция прошла. Против высказались британцы и американцы, затем, следуя их примеру, государства-члены ЕС, НАТО, а также некоторые американские союзники в Азии», — рассказал он.

Шульгин обратил внимание на то, что «23 страны отказались ассоциировать себя с этой точкой зрения, проголосовав либо за наше предложение, либо воздержавшись. Это больше половины состава всего исполсовета», — добавил дипломат.