Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ США обвинили Британию и весь Запад в «шельмовании» России
Назван лучший автомобиль в мире
Елена Ксенофонтова отсудила дочь у бывшего мужа
5 новых фактов о лишнем весе
Викторию Лопыреву в купальнике сравнили с Памелой Андерсон
Финны, литовцы и эстонцы покупают алкоголь в соседних странахПотому что в странах Балтии идет борьба с пьянством: правительства поднимают акцизы, чтобы сократить потребление спиртного
СМИ США обвинили Британию и весь Запад в «шельмовании» России
Нетребко с семьей выставили из театра в Лондоне
У гаишников вымогают деньги: история дошла до главы ГИБДД
Резкий рост цен на бензин: есть ответ властей
Ягудин вслед за женой попал в больницу – СМИ
СМИ: новое фото Волочковой назвали "пошлостью"
Викторию Лопыреву в купальнике сравнили с Памелой Андерсон
«Больно смотреть»: Алексей Ягудин перенес серьезную операцию
Макароны назвали диетической едой
Пациента московской больницы подозревают в убийстве соседа по палате
Уехавшие на Запад россияне скупают элитное жилье в России
Тулеев получит дом площадью в 280 квадратов
Фоторепортажи
10Самые живописные мосты мира
8Торговый центр «Зимняя вишня» после пожара
21:38 (мск), источник: Lenta.Ru

ОЗХО отклонила российское предложение по делу Скрипаля

Совместный российско-ирано-китайский проект заявления по расследованию инцидента в Солсбери не набрал достаточно голосов в ОЗХО. Об этом заявил постпред России про организации Александр Шульгин, передает ТАСС.

11
фотографий
11
фотографий
11
фотографий

«Сегодня на заседании Исполнительного совета ОЗХО состоялось голосование по российско-ирано-китайскому проекту. Нам, к сожалению, не удалось набрать две трети голосов — квалифицированное большинство, для того, чтобы наша резолюция прошла. Против высказались британцы и американцы, затем, следуя их примеру, государства-члены ЕС, НАТО, а также некоторые американские союзники в Азии», — рассказал он.

Шульгин обратил внимание на то, что «23 страны отказались ассоциировать себя с этой точкой зрения, проголосовав либо за наше предложение, либо воздержавшись. Это больше половины состава всего исполсовета», — добавил дипломат.

По его мнению, Лондон и его партнеры «боятся отвечать за клевету, поэтому не хотят установления истины по делу Скрипаля. Ощущение такое, что боятся, что в ходе расследования мы расставим точки над “i” и проясним, что же на самом деле случилось», — резюмировал дипломат.

ОХЗО отвергла предложение России о новом расследовании ЧП в Солсбери
Во время загрузки произошла ошибка.
22:42 (мск)© Ньюстюб
2 комментарияк этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 Путин рассказал, как поступит с виновными в пожаре
Исповедь пожарного после тушения «Зимней вишни»
Турист обнаружил на пляже в Таиланде неизвестное животное
Как продеть нитку в иголку. В Сети решили «вечную» проблему
Установлен источник возгорания в столичном ТЦ «Персей для детей»
Что будет, если суровому коту добавить морщин (фото)
В США нашли шпионские устройства, прослушивающие разговоры
МИД Британии признал удаление «твита» с обвинениями в адрес РФ
Спорт
Атака «Спартака» сокрушила Самару Красно-белые уверенно обыграли «Крылья Советов» в перенесенном матче четвертьфинала Кубка России и вышли в следующую стадию турнира
Авто
Китайцы начали охоту за «Волгами» ГАЗ-21 (рассказываем — зачем) В Китае начался ажиотаж вокруг собственной автоистории: открываются музеи и растут частные коллекции
Hi-Tech
ВЦИОМ выяснил, легко ли россияне отказываются от соцсетей Половина интернет-пользователей в России сознательно отключала доступ к сети на день или более...
Кино
90-летняя Элина Быстрицкая: «Силы берегу для следующего юбилея» Народная артистка СССР рассказала о праздновании Дня рождения, а также поделилась мыслями о профессии и житейской мудростью
Недвижимость
В Петербурге запустят скоростной трамвай до Петергофа
«Затерявшиеся в недрах Петербурга»: 5 необычных зданий зодчего Баниге
Уехавшие на Запад россияне скупают элитное жилье в России
Готова ли Россия к ЧМ-2018: Сочи и Ростов-на-Дону
Леди
5 самых смелых идей для окрашивания Международные колористы красят своих клиентов под оттенок сливочного пива и радужной призмы и изобретают (чаще всего методом тыка) новые техники.
Дети
Дети Пугачевой и Галкина получили гражданство Кипра Информацию подтвердил юрист, оформлявший покупку недвижимости звездной пары.
Все о ремонте
Как рационально использовать эркер в интерьере: 7 умных решений 
8 классных способов декорировать стены в съемной квартире
Как из типовой двушки сделать удобную трёшку: квартира молодой семьи
Весенняя уборка: 10 лайфхаков, которые облегчат процесс
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь