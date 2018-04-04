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22:09 (мск), источник: ТАСС

Столтенберг заявил, что НАТО стремится к улучшению отношений с Россией

ОТТАВА, 4 апреля. /ТАСС/. НАТО будет стремиться улучшить отношения с Россией через политический диалог и не ставит задачи изоляции РФ. Об этом в среду заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время посещения Университета Оттавы.

Источник: Reuters

«Мы продолжаем стремиться к улучшению отношений с Россией, — цитирует его телеканал СВС. — Россия — это наш сосед, она является неотъемлемой частью [мирового сообщества], и мы не стремимся ее изолировать».

«Было бы выгодно и нам, и им, если бы мы смогли наладить отношения», — добавил Столтенберг.

Генсек также заявил, что НАТО «продолжит деятельность по контролю над вооружениями, предотвращению новой холодной войны и новой гонки вооружений, а также продолжит работу над политическим диалогом с Россией».

Столтенберг в среду встретится в Оттаве с премьер-министром Канады Джастином Трюдо, а затем отправится с двухдневным визитом в США.

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