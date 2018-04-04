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22:21 (мск), источник: Sputnik.by

Лукашенко 18 апреля поедет к Додону сажать пшеницу

Молдавский лидер в декабре прошлого года пригласил белорусского президента посетить Молдову с визитом.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 4 апр — Sputnik. Белорусский президент Александр Лукашенко приедет 18 апреля в Молдову с двухдневным визитом, сообщил молдавский лидер Игорь Додон.

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Додон пригласил Лукашенко посетить Молдову в декабре прошлого года, тогда он предложил своему коллеге вместе на тракторе «Беларус» засадить поле пшеницей.

«Восемнадцатого-девятнадцатого апреля в Кишинев по моему приглашению приедет президент Беларуси Александр Григорьевич Лукашенко», — заявил Додон в эфире телеканала NTV Mold.

Он также уточнил, что на это время в предусмотрено несколько очень важных двусторонних мероприятий с участием президентов.

Додон совершил визит в Беларусь в июле 2017 года. Тогда он провел ряд двусторонних встреч, посетил некоторые белорусские предприятия и принял участие и в открытии фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске».

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