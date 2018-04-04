Лукашенко 18 апреля поедет к Додону сажать пшеницу
Молдавский лидер в декабре прошлого года пригласил белорусского президента посетить Молдову с визитом.
Молдавский лидер в декабре прошлого года пригласил белорусского президента посетить Молдову с визитом.
МИНСК, 4 апр — Sputnik. Белорусский президент Александр Лукашенко приедет 18 апреля в Молдову с двухдневным визитом, сообщил молдавский лидер Игорь Додон.
Додон пригласил Лукашенко посетить Молдову в декабре прошлого года, тогда он предложил своему коллеге вместе на тракторе «Беларус» засадить поле пшеницей.
«Восемнадцатого-девятнадцатого апреля в Кишинев по моему приглашению приедет президент Беларуси Александр Григорьевич Лукашенко», — заявил Додон в эфире телеканала NTV Mold.
Он также уточнил, что на это время в предусмотрено несколько очень важных двусторонних мероприятий с участием президентов.
Додон совершил визит в Беларусь в июле 2017 года. Тогда он провел ряд двусторонних встреч, посетил некоторые белорусские предприятия и принял участие и в открытии фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске».
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