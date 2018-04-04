Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Лондон «отступился» по Скрипалю и сделает предложение Москве
Украденный 17 лет назад «Лексус» продают за $130 000
Федор Бондарчук высказался об «особенной дочке»
Пациента московской больницы подозревают в убийстве соседа по палате
Барановская и Малахов стали ведущими благотворительного аукциона
Финны, литовцы и эстонцы покупают алкоголь в соседних странахПотому что в странах Балтии идет борьба с пьянством: правительства поднимают акцизы, чтобы сократить потребление спиртного
В торговом центре нашли тайную комнату
Жириновский высказался об отставке Амана Тулеева
У гаишников вымогают деньги: история дошла до главы ГИБДД
Резкий рост цен на бензин: есть ответ властей
СМИ: генерал Украины предостерег ВСУ от "наступления на Ростов"
В Сети появились кадры применения БПДМ «Тайфун-М»
Барановская и Малахов стали ведущими благотворительного аукциона
Валерий Леонтьев стал неузнаваем из-за пластики
Против ВИЧ-отрицательницы возбудили дело после смерти ее дочери
7 продуктов, которые помогут избежать депрессии
На доме в Москве нарисовали окна (на самом деле их там нет)
Стоимость ЦКАД резко выросла на 13 млрд рублей
Фоторепортажи
10Самые живописные мосты мира
8Торговый центр «Зимняя вишня» после пожара
22:23 (мск), источник: Sputnik.md

Что намерен обсудить Додон с Путиным на их ближайшей встрече

Президент Молдовы Игорь Додон рассчитывает на встречу с российским лидером Владимиром Путиным: глава республики рассказал, что накопилось очень много вопросов, особенно учитывая происходящее в мире и регионе.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 4 апр — Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон рассказал, какие ключевые темы намерен обсудить в ходе ближайшей встречи с лидером Российской Федерации Владимиром Путиным, дата которой пока еще не определена.

«Мы еще не определились, когда. 7 мая состоится инаугурация президента Российской Федерации. Будет у нас рабочая встреча до или после, мы сейчас обсуждаем повестку дня. Будем решать», — сказал Додон в среду в интервью одному из местных телеканалов.

Читайте также
Игорь Додон поздравил Владимира Путина с победой на выборах главы государства

Вместе с тем он отметил, что планирует в конце апреля отправиться в Российскую Федерацию. В частности, как пояснил молдавский президент, в ходе этого визита он намерен провести встречу с диаспорой, чтобы определить, по каким направлениям дальше работать. Он еще раз обратил внимание на то, что в России трудятся более 600 тысяч граждан Молдовы.

«Есть о чем поговорить с Владимиром Владимировичем, исходя из текущей двусторонней ситуации», — отметил Додон.

Он пояснил, что речь идет о вопросах безопасности и рисках для всего региона, а также проблеме приднестровского урегулирования.

«Вопросов очень много, тем более с учетом последний акций, принятых молдавским правительством, и всего того, что происходит в мире и регионе», — добавил глава государства.

Насыщенная повестка

Молдавский лидер рассказал о том, что в середине мая в Кишиневе намечено проведение бизнес-форума, а в середине мая планируется визит в Молдову представителей российских регионов.

По словам Додона, в начале июня в Кишиневе должна состояться встреча рабочей межпарламентской группы дружбы (такое заседание прошло в октябре в Москве).

Что касается визитов глав других государств, Додон отметил, что 18—19 апреля в Кишинев приедет президент Белоруссии Александр Лукашенко.

«У нас предусмотрено несколько важных двусторонних мероприятий», — сказал Додон.

По его словам, в мае или в августе по его приглашению должен приехать президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, который согласился помочь в ремонте здания администрации президента, разрушенного в апреле 2009 года. В середине июля должен приехать президент Македонии Георге Иванов.

Как рассказал Додон, 1—9 июля он намерен отправиться с визитом в США.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 В каких условиях будет работать следующий посол России в Молдове
Записки отчаянной домохозяйки: где в Кишиневе закупиться к Пасхе
ОЗХО отклонила российское предложение по делу Скрипаля
Турист обнаружил на пляже в Таиланде неизвестное животное
Как продеть нитку в иголку. В Сети решили «вечную» проблему
Установлен источник возгорания в столичном ТЦ «Персей для детей»
Что будет, если суровому коту добавить морщин (фото)
В США нашли шпионские устройства, прослушивающие разговоры
МИД Британии признал удаление «твита» с обвинениями в адрес РФ
Спорт
Атака «Спартака» сокрушила Самару Красно-белые уверенно обыграли «Крылья Советов» в перенесенном матче четвертьфинала Кубка России и вышли в следующую стадию турнира
Авто
Китайцы начали охоту за «Волгами» ГАЗ-21 (рассказываем — зачем) В Китае начался ажиотаж вокруг собственной автоистории: открываются музеи и растут частные коллекции
Hi-Tech
ВЦИОМ выяснил, легко ли россияне отказываются от соцсетей Половина интернет-пользователей в России сознательно отключала доступ к сети на день или более...
Кино
90-летняя Элина Быстрицкая: «Силы берегу для следующего юбилея» Народная артистка СССР рассказала о праздновании Дня рождения, а также поделилась мыслями о профессии и житейской мудростью
Недвижимость
Первые 10 пятиэтажек по реновации снесут в этом году
Назван самый популярный район Москвы с элитным жильем
В Бразилии соорудили самый большой шоколадный дом в мире
«Черный риелтор» в парике и гриме обманула волгоградцев
Леди
5 самых смелых идей для окрашивания Международные колористы красят своих клиентов под оттенок сливочного пива и радужной призмы и изобретают (чаще всего методом тыка) новые техники.
Дети
Дети Пугачевой и Галкина получили гражданство Кипра Информацию подтвердил юрист, оформлявший покупку недвижимости звездной пары.
Все о ремонте
Как выбрать паркетную доску: 7 важных моментов
Квартира с дизайнерской мебелью и гардеробной в деревянном кубе
Как создать интерьер в духе парижской квартиры: 8 правил
7 однокомнатных квартир, в которых перегородка решила все проблемы
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь