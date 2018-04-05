«Дело Скрипаля»: Джонсон назвал «нелепым» российское предложение в ОЗХО
МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Глава МИД Великобритании Борис Джонсон назвал предложение России, Китая и Ирана о новом расследовании «дела Скрипаля» «нелепым».
МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Глава МИД Великобритании Борис Джонсон назвал предложение России, Китая и Ирана о новом расследовании «дела Скрипаля» «нелепым».
По его словам, цель этой инициативы — «скомпрометировать независимую, непредвзятую работу международного наблюдателя по химоружию».
«У России с момента попытки убийства на британской земле посредством боевого химического оружия была одна цель — скрыть правду и смутить общественность», — заявил министр.
«Это показывает, что многие страны в мире продолжают разделять наше предположение о том, что случилось в Солсбери, и намерены решительно противостоять поведению России», — сказал министр.
Российский проект
Исполнительный совет ОЗХО отклонил совместное предложение России, Китая и Ирана о новом расследовании «дела Скрипаля», против выступило большинство
«Против выступили британцы и американцы, затем, следуя их примеру, послушно проголосовали скованные натовской и еэсовской дисциплиной государства — члены Евросоюза, члены НАТО, а также некоторые американские союзники в Азии», — сказал дипломат на
«Теперь в свете итогов состоявшегося голосования можно с уверенностью говорить: маски окончательно сброшены. Великобритания и США, которые рядятся в тогу блюстителей международного закона, на деле сами грубо попирают международные законы», — заметил дипломат.
Шульгин также рассказал о деталях совместного проекта Москвы, Тегерана и Пекина.
«Его суть, я хочу обратить внимание на два положения проекта этого решения — запустить процесс совместного расследования
Ответ ОЗХО по расследованию
Как заявил генеральный директор ОЗХО Ахмет Узюмджу, Организация по запрещению химического оружия получит результаты анализа проб отравляющего вещества, примененного в британском Солсбери, в начале следующей недели.
Узюмджу рассказал, что экспертами Организации были взяты пробы с мест в городе, которые посещали пострадавшие, а также биометрические пробы Сергея и Юлии Скрипалей и полицейского, который также подвергся действию отравляющего вещества. Пробы были разделены на части и отправлены в четыре специализированные лаборатории.
В Лондоне утверждают, что к отравлению Скрипалей
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