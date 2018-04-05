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01:51 (мск), источник: ТАСС

Reuters: Вашингтон может в четверг ввести санкции против российских олигархов

ТАСС, 5 апреля. США планируют на этой неделе ввести санкции против российских олигархов в рамках закона «О противодействии противникам Америки посредством санкций».

Источник: Reuters

Как сообщило в среду агентство Reuters со ссылкой на источники, сделать это Вашингтон может уже в четверг.

По данным агентства, санкции могут затронуть лица, близкие к властям РФ. Reuters отмечает, что Белый дом комментировать данную информацию отказался.

Спецпрокурор Роберт Мюллер приступил к расследованию по поводу приписываемого России вмешательства в выборы в США в 2016 году в мае 2017 года. На данный момент им предъявлены обвинения 19 лицам, среди которых пять американцев, 13 россиян и один голландец. Президент США Дональд Трамп и его помощники неоднократно отвергали подозрения в каких-либо неправомерных контактах с российскими официальными лицами в период предвыборной кампании.

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23 марта© Ньюстюб
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