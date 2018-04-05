Глава Приморья едет на важный разговор с Путиным

Владимир Путин проведет заседание Государственного совета по вопросу приоритетных направлений деятельности субъектов Российской Федерации по содействию развитию конкуренции в России.

На заседании будут рассмотрены необходимые меры для достижения целей, сформулированных в указе президента «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции».