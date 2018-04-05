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03:12 (мск), источник: ДЕЙТА

Глава Приморья едет на важный разговор с Путиным

Президент Владимир Путин проведет заседание Государственного совета Российской Федерации в четверг, 5 апреля, в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца. В мероприятии примет участие врио губернатора Приморского края Андрей Тарасенко, сообщили DEITA. RU в краевой администрации.

Источник: AP 2018

Владимир Путин проведет заседание Государственного совета по вопросу приоритетных направлений деятельности субъектов Российской Федерации по содействию развитию конкуренции в России.

На заседании будут рассмотрены необходимые меры для достижения целей, сформулированных в указе президента «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции».

Приморье реализует положения стандарта развития конкуренции, утвержденного правительством РФ, с 2015 года: создан краевой совет по развитию конкуренции, а также межотраслевой совет потребителей по вопросам деятельности субъектов естественных монополий при губернаторе Приморского края.

Отметим, Государственный совет РФ является совещательным органом, содействующим реализации полномочий главы государства по вопросам обеспечения согласованного функционирования и взаимодействия органов государственной власти.

Врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко входит в состав Госсовета с октября 2017 года.

Михаил Грач.

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 Глава Приморья едет на важный разговор с Путиным
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