Глава Приморья едет на важный разговор с Путиным

Владимир Путин проведет заседание Государственного совета по вопросу приоритетных направлений деятельности субъектов Российской Федерации по содействию развитию конкуренции в России.
На заседании будут рассмотрены необходимые меры для достижения целей, сформулированных в указе президента «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции».
Приморье реализует положения стандарта развития конкуренции, утвержденного правительством РФ, с 2015 года: создан краевой совет по развитию конкуренции, а также межотраслевой совет потребителей по вопросам деятельности субъектов естественных монополий при губернаторе Приморского края.
Отметим, Государственный совет РФ является совещательным органом, содействующим реализации полномочий главы государства по вопросам обеспечения согласованного функционирования и взаимодействия органов государственной власти.
Врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко входит в состав Госсовета с октября 2017 года.
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