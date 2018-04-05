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03:23 (мск), источник: Коммерсантъ-Новости

Во Франции хотят сократить число парламентариев и изменить правила выборов

Правительство Франции подготовило пакет законопроектов о реформе институтов государственной власти, сообщил премьер-министр Эдуар Филипп.

Источник: AFP 2018

Инициатива предполагает сокращение числа членов обеих палат парламента на 30%, а также введение смешанной мажоритарно-пропорциональной избирательной системы.

Как рассказал премьер-министр, граждане Франции будут выбирать своих депутатов не только по одномандатным округам, но и частично по партийным спискам. «Будет введена доля пропорциональной системы на парламентских выборах на 15% депутатских кресел», — цитирует ТАСС господина Филиппа.

Он уточнил, что в итоговом виде законопроекты о реформе парламента представят Совету министров Франции 9 мая, а в силу они должны вступить не позднее 2019 года.

«Цель правительства — позволить Национальному собранию (нижняя палата парламента.— “Ъ”) перейти к обсуждению этих текстов в первом чтении до летних каникул, а затем полностью завершить эту реформу в 2019 году», — добавил премьер. Первые парламентские выборы по новым правилам должны пройти во Франции в 2022 году.

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