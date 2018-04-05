Во Франции хотят сократить число парламентариев и изменить правила выборов

Источник: AFP 2018

Инициатива предполагает сокращение числа членов обеих палат парламента на 30%, а также введение смешанной мажоритарно-пропорциональной избирательной системы.

Как рассказал премьер-министр, граждане Франции будут выбирать своих депутатов не только по одномандатным округам, но и частично по партийным спискам. «Будет введена доля пропорциональной системы на парламентских выборах на 15% депутатских кресел», — цитирует ТАСС господина Филиппа.

Он уточнил, что в итоговом виде законопроекты о реформе парламента представят Совету министров Франции 9 мая, а в силу они должны вступить не позднее 2019 года.