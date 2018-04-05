Во Франции хотят сократить число парламентариев и изменить правила выборов
Правительство Франции подготовило пакет законопроектов о реформе институтов государственной власти, сообщил
Правительство Франции подготовило пакет законопроектов о реформе институтов государственной власти, сообщил
Инициатива предполагает сокращение числа членов обеих палат парламента на 30%, а также введение смешанной
Как рассказал
«Цель правительства — позволить Национальному собранию (нижняя палата парламента.— “Ъ”) перейти к обсуждению этих текстов в первом чтении до летних каникул, а затем полностью завершить эту реформу в 2019 году», — добавил премьер. Первые парламентские выборы по новым правилам должны пройти во Франции в 2022 году.
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