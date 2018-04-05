Госдепартамент похвалил Грузию за новую инициативу в отношении Абхазии и Южной Осетии

Источник: AP 2018

Как отметила в распространенном заявлении руководитель пресс-службы американского внешнеполитического ведомства Хезер Науэрт, США «приветствуют приверженность Грузии к диалогу и мирному урегулированию конфликта».

По ее словам, обнародованный премьером Георгием Квирикашвили «пакет предложений призван улучшить жизнь людей в грузинских регионах — Абхазии и Южной Осетии». «США полностью поддерживают суверенитет и территориальную целостность Грузии в ее международно признанных границах», — подчеркнула Науэрт.

Квирикашвили на заседании правительства указал, что «для осуществления инициативы разработаны изменения в законодательство страны, предусматривающие расширение и упрощение торговли вдоль линии разграничения, создание дополнительных условий для получения качественного образования жителями Абхазии и Южной Осетии в вузах Грузии и зарубежных стран, создание механизма по упрощению доступа жителей этих регионов к достижениям Грузии — к безвизовому режиму с ЕС, свободной торговле и другим».

Комментируя эту инициативу, министр иностранных дел Абхазии Даур Кове заявил, что Грузия исчерпала ресурсы давления на республику и демонстрирует «мировому сообществу некое подобие дружелюбия».

«Единственным шагом в лучшее будущее является признание Грузией независимости Республики Абхазии и построение полноценного межгосударственного диалога», — добавил он.