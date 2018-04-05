Госдепартамент похвалил Грузию за новую инициативу в отношении Абхазии и Южной Осетии
ВАШИНГТОН, 5 апреля. /ТАСС/. Госдепартамент одобрительно отозвался в среду о выдвинутой
ВАШИНГТОН, 5 апреля. /ТАСС/. Госдепартамент одобрительно отозвался в среду о выдвинутой
Как отметила в распространенном заявлении руководитель
По ее словам, обнародованный премьером Георгием Квирикашвили «пакет предложений призван улучшить жизнь людей в грузинских регионах — Абхазии и Южной Осетии». «США полностью поддерживают суверенитет и территориальную целостность Грузии в ее международно признанных границах», — подчеркнула Науэрт.
Квирикашвили на заседании правительства указал, что «для осуществления инициативы разработаны изменения в законодательство страны, предусматривающие расширение и упрощение торговли вдоль линии разграничения, создание дополнительных условий для получения качественного образования жителями Абхазии и Южной Осетии в вузах Грузии и зарубежных стран, создание механизма по упрощению доступа жителей этих регионов к достижениям Грузии — к безвизовому режиму с ЕС, свободной торговле и другим».
«Единственным шагом в лучшее будущее является признание Грузией независимости Республики Абхазии и построение полноценного межгосударственного диалога», — добавил он.
Россия 26 августа 2008 года признала независимость Абхазии и Южной Осетии и установила с ними дипломатические отношения. Тбилиси в сентябре того же года заявил о разрыве дипотношений с Москвой «в связи с признанием Россией Абхазии и Цхинвальского региона». Должностные лица Грузии в последние годы заявляют, что выступают за «урегулирование отношений с РФ на основе территориальной целостности Грузии в рамках международно признанных границ страны».
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