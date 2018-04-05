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04:52 (мск), источник: Русская служба Би-би-си

Трамп передумал немедленно выводить войска из Сирии

Президент США Дональд Трамп не будет выводить войска немедленно, несмотря на сделанное на прошлой неделе заявление о том, что США очень скоро выйдут из Сирии.

Источник: AP 2018

Как сообщается, переменить решение Трампа уговорили советники, аргументировав это тем, что экстремистская группировка «Исламское государство» (запрещена в России), если ее не сдерживать, может перегруппировать свои силы и активизироваться.

В среду в Белом доме заявили, что военное присутствие США в Сирии скоро закончится, но конкретных сроков вывода войск не назвали. Как говорилось в заявлении, группировка ИГ почти полностью уничтожена, и США проконсультируются с союзниками по поводу дальнейших действий.

Как заявил в среду в беседе с американским телеканалом Эн-би-си оставшийся анонимным сотрудник Белого дома, на заседании во вторник Трамп все же согласился оставить войска в Сирии на неопределенный срок. Президент был, мягко говоря, не очень этому рад, добавил источник Эн-би-си.

Силы США в Сирии насчитывают около двух тысяч военных. В борьбе с ИГ они содействуют альянсу курдских отрядов народного ополчения и сил арабской оппозиции, известному как Демократические силы Сирии.

За последние три года при поддержке ВВС США Демократические силы Сирии отбили у ИГ несколько десятков тысяч квадратных километров территории.

Турция, Иран и Россия

В среду Турция, Иран и Россия после встречи Владимира Путина, Реджепа Эрдогана и Хасана Роухани в Анкаре договорились приложить усилия, чтобы ускорить стабилизацию в Сирии.

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Все три страны играют в конфликте значительную роль, хотя выступают на разных сторонах: Россия и Иран поддерживают президента Башара Асада, а Турция — оппозицию.

Однако лидеров объединяет неприязнь к Вашингтону и уверенность в том, что теперь контроль над ситуацией в Сирии в их руках, сообщает корреспондент Би-би-си в Турции Марк Лоуэн.

Ранее глава МИД Ирана Джавад Зариф в беседе с Арабской службой Би-би-си заявил, что США приняли неверное решение, решив ввести войска в Сирию.

Играя на противоречиях между этническими группами, США своим вмешательством разделили сирийцев, сказал министр.

Почему Трамп хочет вывести войска?

Выступая перед членами строительных профсоюзов в Огайо на прошлой неделе, Трамп заявил, территория, все еще остающаяся под контролем ИГ, будет освобождена в ближайшее время.

«Пусть теперь об этом позаботятся другие. Очень скоро, очень скоро мы выйдем, — сказал Трамп. — Мы вернемся в нашу страну, где мы и должны быть.

Также СМИ сообщили, что президент приказал госдепартаменту заморозить более 200 млн долларов помощи на восстановление Сирии, выделенных решением уволенного в марте главы этого ведомства Рекса Тиллерсона.

Почему американские военные хотят остаться

Представители действующей в Сирии коалиции под предводительством США утверждают, что экстремисты из ИГ потеряли контроль над 98% территории, которую когда-то удерживали в Сирии и Ираке. Однако группировка не побеждена полностью, подчеркивают они.

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ИГ по-прежнему контролирует территорию на востоке Сирии, в долине реки Евфрат, где наступление Демократических сил замедлилось из-за того, что курдские отряды вынуждены были отойти на северо-запад страны, в Африн, который осаждали поддерживаемые Турцией ополченцы.

«Мы в Сирии, чтобы бороться с ИГ. Это наша миссия, она не выполнена, и мы ее выполним», — заявлял ранее спецпредставитель Трампа Бретт Макгерк.

Командующий вооруженными силами США на Ближнем Востоке генерал Джозеф Уотел заявил во вторник на пресс-конференции: «Самое сложное, я думаю, впереди, а именно, стабилизация этих районов, консолидация отвоеванного, помощь людям, которые хотят вернуться в свои дома, долгосрочные вопросы восстановления и другие вещи, которыми нужно будет заняться».

В январе Рекс Тиллерсон, пребывавший тогда на посту главы госдепа, заявил, что США будут сохранять военное присутствие в Сирии в течение неопределенного срока, чтобы обеспечить окончательное поражение ИГ, противодействовать влиянию Ирана и покончить с семилетней войной в стране.

Тиллерсон добавил, что США не могут позволить себе повторить ошибку 2011 года, когда ранний вывод войск из Ирака позволил иракской ветви «Аль-Каиды» выжить и со временем превратиться в ИГ.

Опасный вакуум

Анализ корреспондента Би-би-си в госдепартаменте США Барбары Плетт Ашер

Пентагон опасается, что полный вывод войск из Сирии оставит в стране опасный вакуум.

По сути это было бы уступкой контролируемой США территории режиму президента Башара Асада и поддерживающей его России и предательством по отношению к союзникам Америки в Сирии.

Кроме того, Вашингтон отказался бы от попыток повлиять на послевоенное положение в стране с учетом своих интересов и интересов своих союзников в регионе.

Этот шаг противоречил бы стратегии администрации США по стабилизации разрушенных боями регионов, согласно которой предоставление помощи людям, которые хотят вернуться в свои дома, поможет предотвратить возрождение ИГ. Этот подход поддерживают и Пентагон, и госдепартамент.

Кроме того, вывод войск позволил бы Ирану расширить свое и без того значительное влияние в Сирии и в регионе. Это обеспокоит Израиль, который не хочет допустить присутствия иранской армии у своих границ, и Саудовскую Аравию, основного регионального противника Ирана.

Почему Трамп передумал?

Как сообщается, Трамп переменил решение выводить войска США из Сирии в ближайшее время, поговорив во вторник со своими советниками на национальной безопасности и военными.

По словам анонимного сотрудника администрации, рассказавшего об этой встрече каналу Эн-би-си, министр обороны Джеймс Мэттис заявил Трампу, что контингент США в Сирии и так сокращается, а полный вывод означал бы потерю территории, отвоеванной США и союзниками.

Трамп согласился отложить вывод войск и не стал устанавливать крайний срок, но ясно дал понять, что недоволен долгосрочным американским военным присутствием в Сирии, говорит этот чиновник.

Позже Белый дом выпустил заявление, в котором говорилось, что США остаются приверженными идее уничтожения ИГ в Сирии и посоветуются с партнерами по поводу дальнейших действий.

«Мы ожидаем, что страны региона, как и страны, находящиеся за его пределами, а также ООН, будут добиваться достижения мира и предотвращения возрождения ИГ», — говорилось в заявлении.

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