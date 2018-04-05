Бизнесмены Приморья хотят наладить экспорт в Корею

Источник: Пресс-служба Администрации Приморского края

Делегацию Приморья на встрече возглавил вице-губернатор Константин Богданенко, а от представителей Республики Корея выступил первый вице-губернатор провинции Ли Дже Юль.

Открывая встречу, Богданенко отметил, что Приморье — центр деловой активности России на Дальнем Востоке, которая сегодня выражается в запуске особых режимов ведения бизнеса — территорий опережающего развития и Свободного порта. Руководство края активно сотрудничает со странами АТР, а провинция Кёнги — один из перспективных партнёров.

«Взаимодействие России и Южной Кореи переживает положительный период. Мы уверены, что сможем найти много новых поводов для бизнес-сотрудничества. Это касается организации крупных производств, развития сельского хозяйства, информационных технологий. Будем рады видеть вас в числе участников четвёртого Восточного экономического форума и конференции Ассоциации азиатских технопарков. Мы будет также рады приветствовать вас в Приморье как инвестиционных партнёров, и как участников совместных проектов, которые могут стартовать на территории края», — отметил вице-губернатор.

Участники встречи согласились, что одно из важнейших направлений сотрудничества — взаимодействие бизнеса обеих стран. Ли Дже Юль заверил, что администрация провинции будет прикладывать усилия для его развития и поддержки.

Так, один из примеров делового сотрудничества сегодня демонстрирует приморская компания «Эталон», которая занимается в крае тремя направлениями: развитием недвижимости, гостинично-ресторанным бизнесом, а также окнами, потолками и фасадами.

«Есть особые требования по технологическим элементам оконных профилей — наша продукция по всем критериям проходит на рынки Южной Кореи. На сегодня доля экспортных продаж в Корею невысокая, всего 1%. В прошлом году составила около 200 тысяч долларов. Но планируем выйти в этом году на объёмы стоимостью 1 миллион долларов», — отметил руководитель группы компаний «Этолон» Антон Скорик.

Первый вице-губернатор Ли Дже Юль подчеркнул, что администрация провинции будет оказывать содействие партнёрам из Приморья. «Мы также будем способствовать тому, чтобы предприятия нашей провинции успешно продвинулись в Свободный порт Владивосток», — добавил он.

Как отметил исполнительный директор Ассоциации поддержки резидентов Свободного порта Владивосток Денис Гарин, на сегодняшний день, резидентами СПВ стали уже шесть южнокорейских компаний с общим объёмом инвестиций 20 миллиардов рублей и планами по созданию более шести тысяч рабочих мест. Это различные проекты, начиная от производства бытовой химии до создания гольф-клуба.