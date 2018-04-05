Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
90-летняя Элина Быстрицкая: «Силы берегу для следующего юбилея»
Назван лучший автомобиль в мире
Мужчина завел YouTube-канал, чтобы общаться со своими детьми
Уехавшие на Запад россияне скупают элитное жилье в России
Валерий Леонтьев стал неузнаваем из-за пластики
Финны, литовцы и эстонцы покупают алкоголь в соседних странахПотому что в странах Балтии идет борьба с пьянством: правительства поднимают акцизы, чтобы сократить потребление спиртного
СМИ США обвинили Британию и весь Запад в «шельмовании» России
Нетребко с семьей выставили из театра в Лондоне
У гаишников вымогают деньги: история дошла до главы ГИБДД
Резкий рост цен на бензин: есть ответ властей
В Сети появились кадры применения БПДМ «Тайфун-М»
Эксперт о том, чем кончится "дело Скрипаля" для РФ
Валерий Леонтьев стал неузнаваем из-за пластики
Бренд Gosha Rubchinskiy прекратил существование
Против ВИЧ-отрицательницы возбудили дело после смерти ее дочери
7 продуктов, которые помогут избежать депрессии
На доме в Москве нарисовали окна (на самом деле их там нет)
Стоимость ЦКАД резко выросла на 13 млрд рублей
Фоторепортажи
10Самые живописные мосты мира
20Последствия пожара в ТЦ «Зимняя вишня»
06:21 (мск), источник: Восток Медиа

Бизнесмены Приморья хотят наладить экспорт в Корею

Представители приморского бизнеса встретились с представителями южнокорейской провинции Кёнги. Стороны поговорили о перспективах развития делового сотрудничества и подписали меморандум, сообщает РИА «Восток-Медиа» со ссылкой на пресс-службу краевой администрации.

Источник: Пресс-служба Администрации Приморского края

Делегацию Приморья на встрече возглавил вице-губернатор Константин Богданенко, а от представителей Республики Корея выступил первый вице-губернатор провинции Ли Дже Юль.

Открывая встречу, Богданенко отметил, что Приморье — центр деловой активности России на Дальнем Востоке, которая сегодня выражается в запуске особых режимов ведения бизнеса — территорий опережающего развития и Свободного порта. Руководство края активно сотрудничает со странами АТР, а провинция Кёнги — один из перспективных партнёров.

«Взаимодействие России и Южной Кореи переживает положительный период. Мы уверены, что сможем найти много новых поводов для бизнес-сотрудничества. Это касается организации крупных производств, развития сельского хозяйства, информационных технологий. Будем рады видеть вас в числе участников четвёртого Восточного экономического форума и конференции Ассоциации азиатских технопарков. Мы будет также рады приветствовать вас в Приморье как инвестиционных партнёров, и как участников совместных проектов, которые могут стартовать на территории края», — отметил вице-губернатор.

Участники встречи согласились, что одно из важнейших направлений сотрудничества — взаимодействие бизнеса обеих стран. Ли Дже Юль заверил, что администрация провинции будет прикладывать усилия для его развития и поддержки.

Так, один из примеров делового сотрудничества сегодня демонстрирует приморская компания «Эталон», которая занимается в крае тремя направлениями: развитием недвижимости, гостинично-ресторанным бизнесом, а также окнами, потолками и фасадами.

«Есть особые требования по технологическим элементам оконных профилей — наша продукция по всем критериям проходит на рынки Южной Кореи. На сегодня доля экспортных продаж в Корею невысокая, всего 1%. В прошлом году составила около 200 тысяч долларов. Но планируем выйти в этом году на объёмы стоимостью 1 миллион долларов», — отметил руководитель группы компаний «Этолон» Антон Скорик.

Первый вице-губернатор Ли Дже Юль подчеркнул, что администрация провинции будет оказывать содействие партнёрам из Приморья. «Мы также будем способствовать тому, чтобы предприятия нашей провинции успешно продвинулись в Свободный порт Владивосток», — добавил он.

Как отметил исполнительный директор Ассоциации поддержки резидентов Свободного порта Владивосток Денис Гарин, на сегодняшний день, резидентами СПВ стали уже шесть южнокорейских компаний с общим объёмом инвестиций 20 миллиардов рублей и планами по созданию более шести тысяч рабочих мест. Это различные проекты, начиная от производства бытовой химии до создания гольф-клуба.

В подтверждение договорённостей представители администрации провинции Кёнги, группы компаний «Эталон» и Ассоциации поддержки резидентов Свободного порта Владивосток подписали меморандум.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 Александр Ролик предложил увеличить население Дальнего Востока
Золотой знак ГТО в Хабаровске получила супруга губернатора
Джонсон назвал «нелепым» российское предложение в ОЗХО
NI назвал «Адмирал Кузнецов» худшим авианосцем в мировой истории
СМИ: спецслужбы нашли производителя «Новичка» на окраине Москвы
В Бахрейне нашли нефтяной запас России
США похвалили Грузию за новую инициативу в отношении Абхазии
Американец подстроил ДТП ради убийства сына и сел в тюрьму
Что будет, если суровому коту добавить морщин (фото)
Спорт
Атака «Спартака» сокрушила Самару Красно-белые уверенно обыграли «Крылья Советов» в перенесенном матче четвертьфинала Кубка России и вышли в следующую стадию турнира
Авто
Китайцы начали охоту за «Волгами» ГАЗ-21 (рассказываем — зачем) В Китае начался ажиотаж вокруг собственной автоистории: открываются музеи и растут частные коллекции
Hi-Tech
ВЦИОМ выяснил, легко ли россияне отказываются от соцсетей Половина интернет-пользователей в России сознательно отключала доступ к сети на день или более...
Кино
90-летняя Элина Быстрицкая: «Силы берегу для следующего юбилея» Народная артистка СССР рассказала о праздновании Дня рождения, а также поделилась мыслями о профессии и житейской мудростью
Недвижимость
«Черный риелтор» в парике и гриме обманула волгоградцев
«Затерявшиеся в недрах Петербурга»: 5 необычных зданий зодчего Баниге
В Петербурге запустят скоростной трамвай до Петергофа
Уехавшие на Запад россияне скупают элитное жилье в России
Леди
5 самых смелых идей для окрашивания Международные колористы красят своих клиентов под оттенок сливочного пива и радужной призмы и изобретают (чаще всего методом тыка) новые техники.
Дети
Сергей Жуков показал взрослую красавицу-дочь от первого брака Многие фанаты не знали, что у музыканта четверо детей.
Все о ремонте
Как рационально использовать эркер в интерьере: 7 умных решений 
8 классных способов декорировать стены в съемной квартире
Как из типовой двушки сделать удобную трёшку: квартира молодой семьи
Весенняя уборка: 10 лайфхаков, которые облегчат процесс
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь