«Адмирал Кузнецов» признан худшим авианосцем в мировой истории
Единственный российский авианосец «Адмирал Кузнецов» возглавляет пятерку худших авианосцев в мировой истории,
Единственный российский авианосец «Адмирал Кузнецов» возглавляет пятерку худших авианосцев в мировой истории,
Американский журнал отмечает, что заложенный в 1983 году в СССР авианосец введен в эксплуатацию только в 1995 году и уже в России. После аварии в 1996 году корабль находился вплоть до 1998 года на ремонте. После этого «Адмирал Кузнецов», отмечает The National Interest, «периодически выезжал в Средиземное море, как правило, с большой помпой», и только в ноябре 2016 года принял участие в своей первой боевой операции (в Сирии), потеряв два самолета: МиГ-29К и Су-33.
Издание полагает, что причиной неудач «Адмирала Кузнецова» является низкое качество строительства и плохая поддержка, а приведение единственного российского авианосца в надлежащее состояние потребует «больших инвестиций, чем Россия в настоящее время готова сделать для своего флагманского корабля».
Другими неудачными авианосцами The National Interest (с пятого до второго места) называет британский Eagle (спущен на воду в 1918-м), французский Bearn (спущен в 1920-м), японский Kaga (спущен в 1921-м) и американский Ranger (спущен в 1934-м).
Исключение составляет «Адмирал Кузнецов», который «остается в
В июне 2017 года официальный представитель Минобороны
Из семи авианесущих противолодочных крейсеров проекта 1143 «Кречет», созданных в СССР, к настоящему времени в боевом состоянии осталось лишь три. «Киев» и «Минск» проданы Китаю, где превратились в развлекательные центры. «Новороссийск» распилен на металлолом в Южной Корее. «Ульяновск» разобран еще на стапеле. «Адмирал Горшков» продан Индии, где модернизируется в Vikramaditya — будущий флагман ВМС страны. «Варяг» продан Китаю, где после переоборудования получил название Liaoning. У России остался только «Адмирал Кузнецов».
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