Британские спецслужбы нашли производителя «Новичка» на окраине Москвы
Британские спецслужбы с высокой долей вероятности выявили «секретную русскую лабораторию», в которой было создано
Британские спецслужбы с высокой долей вероятности выявили «секретную русскую лабораторию», в которой было создано
По информации источников издания в силовых структурах, производителя «Новичка» удалось вычислить за несколько дней, используя научный анализ и разведданные. Помимо этого, источники также утверждают, что россияне проводили испытания, чтобы выяснить, можно ли использовать данное вещество для убийств. При этом оговаривается, что Лондон не обладает 100-процентной уверенностью в этом.
3 апреля стало известно, что специалистам химической лаборатории
Скрипаль и его дочь были найдены в бессознательном состоянии в городе Солсбери 4 марта. Лондон возложил ответственность за покушение на Москву. Россия отрицает все обвинения.
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