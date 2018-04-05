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06:52 (мск), источник: АиФ Красноярск

Депутаты Заксобрания Красноярского края меняют «Закон об образовании»

Принципиально по-новому они предлагают решать жилищный вопрос.

Источник: Reuters

Раньше места в общежитиях образовательные учреждения предоставляли студентам исходя из их наличия. Теперь парламентарии хотят сделать этот пункт обязательным. Таким образом, от студентов, нуждающихся в жилье, будет достаточно просто подать заявление в деканат, а уже последнему придется изыскивать возможности для заселения. Пока изменения в закон прошли через слушания в профильном комиссии ЗС.

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