Депутаты Заксобрания Красноярского края меняют «Закон об образовании»
Принципиально
Принципиально
Раньше места в общежитиях образовательные учреждения предоставляли студентам исходя из их наличия. Теперь парламентарии хотят сделать этот пункт обязательным. Таким образом, от студентов, нуждающихся в жилье, будет достаточно просто подать заявление в деканат, а уже последнему придется изыскивать возможности для заселения. Пока изменения в закон прошли через слушания в профильном комиссии ЗС.
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