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08:22 (мск), источник: ИА REGNUM

Евгений Куйвашев обсудит с Владимиром Путиным ключевые вопросы развития

Сегодня, 5 апреля, губернатор Свердловской области примет участие в двух важнейших событиях.

Источник: Пресс-служба губернатора Свердловской области

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев 5 апреля находится с рабочим визитом в Москве, где в этот день примет участие в двух важнейших событиях — в работе инспекционной комиссии Международного бюро выставок и в заседании Государственного совета по вопросу приоритетных направлений деятельности российских регионов по содействию развитию конкуренции, которое проведет президент России Владимир Путин.

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Как сообщается на сайте Кремля, на заседании Государственного совета будут рассмотрены необходимые меры для достижения целей, сформулированных в Указе президента «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции».

Также, по данным официального сетевого ресурса главы государства, Владимир Путин сегодня примет в Кремле членов инспекционной комиссии Международного бюро выставок, которые прибыли в Россию для оценки готовности Екатеринбурга к принятию ЭКСПО-2025. В мероприятии, как ожидается, примет участие губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

Напомним, инспекционная комиссия прибыла с в Российскую Федерацию с рабочим визитом вечером 2 апреля. Два дня — 3 и 4 апреля — делегаты работали в Екатеринбурге, изучая возможности и потенциал города и региона, 5 апреля визит продолжается в Москве. Здесь у инспекторов МБВ запланировано участие в презентациях заявочного досье, а также встречи с руководством страны.

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