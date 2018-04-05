Евгений Куйвашев обсудит с Владимиром Путиным ключевые вопросы развития

Источник: Пресс-служба губернатора Свердловской области

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев 5 апреля находится с рабочим визитом в Москве, где в этот день примет участие в двух важнейших событиях — в работе инспекционной комиссии Международного бюро выставок и в заседании Государственного совета по вопросу приоритетных направлений деятельности российских регионов по содействию развитию конкуренции, которое проведет президент России Владимир Путин.

Как сообщается на сайте Кремля, на заседании Государственного совета будут рассмотрены необходимые меры для достижения целей, сформулированных в Указе президента «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции».

Также, по данным официального сетевого ресурса главы государства, Владимир Путин сегодня примет в Кремле членов инспекционной комиссии Международного бюро выставок, которые прибыли в Россию для оценки готовности Екатеринбурга к принятию ЭКСПО-2025. В мероприятии, как ожидается, примет участие губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.