Евгений Куйвашев обсудит с Владимиром Путиным ключевые вопросы развития
Сегодня, 5 апреля, губернатор Свердловской области примет участие в двух важнейших событиях.
Сегодня, 5 апреля, губернатор Свердловской области примет участие в двух важнейших событиях.
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев 5 апреля находится с рабочим визитом в Москве, где в этот день примет участие в двух важнейших событиях — в работе инспекционной комиссии Международного бюро выставок и в заседании Государственного совета по вопросу приоритетных направлений деятельности российских регионов по содействию развитию конкуренции, которое проведет президент России Владимир Путин.
Как сообщается на сайте Кремля, на заседании Государственного совета будут рассмотрены необходимые меры для достижения целей, сформулированных в Указе президента «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции».
Также, по данным официального сетевого ресурса главы государства, Владимир Путин сегодня примет в Кремле членов инспекционной комиссии Международного бюро выставок, которые прибыли в Россию для оценки готовности Екатеринбурга к принятию ЭКСПО-2025. В мероприятии, как ожидается, примет участие губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.
Напомним, инспекционная комиссия прибыла с в Российскую Федерацию с рабочим визитом вечером 2 апреля. Два дня — 3 и 4 апреля — делегаты работали в Екатеринбурге, изучая возможности и потенциал города и региона, 5 апреля визит продолжается в Москве. Здесь у инспекторов МБВ запланировано участие в презентациях заявочного досье, а также встречи с руководством страны.
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