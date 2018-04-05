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11:22 (мск), источник: РИА Новости

Лавров назвал «дело Скрипалей» глумлением над международным правом

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. «Дело Скрипалей» является неприкрытым глумлением над международным правом, дипломатической этикой, элементарными приличиями, считает глава МИД РФ Сергей Лавров.

Источник: AP 2018

«Для преднамеренного нагнетания конфронтации, дальнейшей демонизации России организуются грубые политические провокации. Так называемое “дело Скрипалей” стало предлогом, вымышленным или инсценированным, для безосновательной массовой высылке российских дипломатов не только из США и Великобритании, но и целого ряда других государств, большинству из которых просто выкрутили руки. Такого неприкрытого глумления над международным правом, дипломатической этикой, элементарными приличиями мы давно не видели», — заявил Лавров, выступая на Московской конференции по международной безопасности.

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В британском Солсбери 4 марта были отравлены экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, работавший на британские спецслужбы, и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает.

США и Канада, а также ряд стран Европы, в том числе Франция, Германия и Польша, прибалтийские страны, Украина, Молдавия приняли решение о высылке в общей сложности более 100 российских дипломатов в связи с делом Скрипаля. Москва приняла ответные меры.

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