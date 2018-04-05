Лавров назвал «дело Скрипалей» глумлением над международным правом

«Для преднамеренного нагнетания конфронтации, дальнейшей демонизации России организуются грубые политические провокации. Так называемое “дело Скрипалей” стало предлогом, вымышленным или инсценированным, для безосновательной массовой высылке российских дипломатов не только из США и Великобритании, но и целого ряда других государств, большинству из которых просто выкрутили руки. Такого неприкрытого глумления над международным правом, дипломатической этикой, элементарными приличиями мы давно не видели», — заявил Лавров, выступая на Московской конференции по международной безопасности.