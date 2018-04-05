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09:56 (мск), источник: Om1.ru

Сумароков подтвердил, что покидает пост начальника ГУИП

Чиновник подтвердил порталу Om1.ru, что он написал заявление об увольнении по собственному желанию.

Руководитель Главного управления информационной политики Станислав Сумароков оставляет свой пост. Он написал заявление об увольнении по собственному желанию.

Станислав Сумароков:

 — Да, я действительно написал заявление об увольнении по собственному желанию. В понедельник заканчивается испытательный срок, начавшийся с момента назначения врио губернатора Омской области Александра Буркова. Я еще раз основательно взвесил все плюсы и минусы. И определился, какие еще знания и опыт мне еще нужны для того, чтобы двигаться к новым целям. Отметим, что слухи об отставке Станислава Сумарокова возникали с регулярной периодичностью. В очередной раз они появились после того, как Станислав Валерьевич засветился в истории с предпринимателем Денисом Клевакиным, который перегородил ему дорогу своей машиной, а тот ему в отместку на ней что-то нацарапал.

Ссора закончилась примирением сторон, а слухи о том, что Сумарокову не место в правительстве лишь усилились.

Временно исполняющей обязанности руководителя ГУИП пока, по неподтвержденным данным, станет Анастасия Гуливатенко, действующий руководитель пресс-службы губернатора.

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