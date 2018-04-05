Сумароков подтвердил, что покидает пост начальника ГУИП

— Да, я действительно написал заявление об увольнении по собственному желанию. В понедельник заканчивается испытательный срок, начавшийся с момента назначения врио губернатора Омской области Александра Буркова. Я еще раз основательно взвесил все плюсы и минусы. И определился, какие еще знания и опыт мне еще нужны для того, чтобы двигаться к новым целям. Отметим, что слухи об отставке Станислава Сумарокова возникали с регулярной периодичностью. В очередной раз они появились после того, как Станислав Валерьевич засветился в истории с предпринимателем Денисом Клевакиным, который перегородил ему дорогу своей машиной, а тот ему в отместку на ней что-то нацарапал.