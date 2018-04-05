Додон и Лукашенко вместе засеют поле на тракторе «Беларусь»

Источник: Actualitati.md

Об этом в эфире телеканала НТВ Молдова сообщил Президент Республики Молдова Игорь Додон.

«По моему приглашению в Кишинёв 18—19 апреля приедет президент Белоруссии Александр Григорьевич Лукашенко. У нас предусмотрено несколько очень важных двусторонних мероприятий» — отметил он.