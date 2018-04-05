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11:22 (мск), источник: Actualitati.md

Додон и Лукашенко вместе засеют поле на тракторе «Беларусь»

В ходе предстоящего апрельского визита в Молдову президент Белоруссии Александр Лукашенко вместе со своим молдавским коллегой Игорем Додоном на тракторе «Беларусь» засеют поле пшеницей.

Источник: Actualitati.md

Об этом в эфире телеканала НТВ Молдова сообщил Президент Республики Молдова Игорь Додон.

«По моему приглашению в Кишинёв 18—19 апреля приедет президент Белоруссии Александр Григорьевич Лукашенко. У нас предусмотрено несколько очень важных двусторонних мероприятий» — отметил он.

Президент Республики Молдова добавил, что время для визита главы Белоруссии было выбрано специально, чтобы президенты смогли вместе засадить поле пшеницей на тракторе «Беларусь».

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