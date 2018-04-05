Из Башкирии в январе-феврале 2018 года уехали почти 20 тысяч человек

Данные сообщает Башстат. Для сравнения за тот же период прошлого года этот показатель составил 759 человек (число выбывших 18,5 тысяч человек, прибывших — 17,7 тысяч).

По данным статистиков, в Уфу в первые два месяца этого года стали чаще приезжать: 4,9 тысяч против выбывших 3,1 тысячи человек. Похожая тендеция в городе Октябрьский (498 и 392 человека соответственно) и Кумертау (323 и 284 соответственно). Наоборот, чаще уезжают из Агидели (176 выбывших против 108 прибывших), Стерлитамаке (843 против 517 соответственно).