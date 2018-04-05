РФ выполнит все обязательства в случае проведения ЭКСПО-2025 в Екатеринбурге — Медведев

Источник: Интерфакс

«Мы в эту воду входим уже не в первый раз. Первый заход уже был. По сравнению с предыдущей заявочной компанией, надеюсь, что наши коллеги хорошо поработали. Досье Екатеринбурга претерпело изменения. (..) Надеюсь, что мои коллеги и господин Дворкович, который отвечает за этот проект, все возможности сумели продемонстрировать», — сказал Д. Медведев на встрече с руководством инспекционной комиссии Международного бюро выставок.

Он добавил, что, по сравнению с прошлым вариантом, в новой версии проекта содержатся другие характеристики площадки и появились дополнительные возможности в рамках проведения мероприятия.

«От имени правительства РФ хочу сказать, что все те обязательства, которые по правилам возлагаются на принимающую сторону, мы, естественно, не только подтверждаем, но и гарантируем, о чем я подписал необходимые документы», — сказал Д. Медведев.

Со своей стороны, председатель исполкома Международного бюро выставок Чхве Чжэ Чхоль отметил, что инспекционная комиссия видит положительные результаты в рамках проработки заявки Екатеринбурга.