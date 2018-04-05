В Татарстане скрывшие сведения о своей недвижимости депутаты лишились мандатов

Полномочия сразу троих депутатов Шалинского, Шигалеевского, Янцеварского сельских поселений Пестречинского района были досрочно приостановлены. Причиной этому стала прокурорская проверка, в ходе которой выяснилось, что «слуги народа» скрыли информацию о своей недвижимость, не внеся ее в справку о доходах.