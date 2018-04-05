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13:13 (мск), источник: ИА Татар-информ

В Татарстане скрывшие сведения о своей недвижимости депутаты лишились мандатов

(Казань, 4 апреля, «Татар-информ»). В Татарстане скрывшие сведения о своей недвижимости депутаты лишились мандатов, сообщил ИА «Татар-информ» старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Полномочия сразу троих депутатов Шалинского, Шигалеевского, Янцеварского сельских поселений Пестречинского района были досрочно приостановлены. Причиной этому стала прокурорская проверка, в ходе которой выяснилось, что «слуги народа» скрыли информацию о своей недвижимость, не внеся ее в справку о доходах.

После того, как тайное стало явным, прокуратура Пестречинского района Республики Татарстан внесла в адрес Советов указанных сельских поселений представления об устранении этих нарушений.

В результате, три депутата досрочно сложили с себя все полномочия.

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