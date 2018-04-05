Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
РФ пойдет на крайние меры в освобождении экипажа «Норд» - эксперт
Назван лучший автомобиль в мире
Айза Анохина готовится стать матерью в третий раз
Власти рассказали, когда снесут самое жуткое здание в Москве
Полина Гагарина примерила платье с соблазнительным декольте
Тайный визит: лидер КНДР побывал в Китае Лидер КНДР Ким Чен Ын побывал в Китае и провел переговоры с председателем КНР
СМИ: Дочь Скрипаля заговорила
Телеведущего Соловьева вызвали в Совет Федерации
Китайцы начали охоту за «Волгами» ГАЗ-21 (рассказываем — зачем)
Новый большой Hyundai могут назвать «Палисадом»
В Сети появились кадры применения БПДМ «Тайфун-М»
Эксперт о том, чем кончится "дело Скрипаля" для РФ
Алла Пугачева объяснила, почему не делает пластические операции
Ефим Шифрин и Андрей Малахов показали мощные бицепсы
Пациента московской больницы подозревают в убийстве соседа по палате
Австралиец отпраздновал 104-летие и захотел умереть
Глава Евросовета на русском языке обратился к россиянам
Путин начал кадровую перестановку в МИД РФ
Фоторепортажи
8Российская техника на выставке «ArmHiTec-2018»
8Торговый центр «Зимняя вишня» после пожара
13:11 (мск), источник: Uzdaily.uz

Узбекистан и Турция готовят Соглашение о преференциальной торговле

В Министерстве внешней торговли Узбекистана прошел второй раунд переговоров с представителями Министерства экономики и таможенного ведомства Турецкой Республики по обсуждению проекта Соглашения о преференциальной торговле между Республикой Узбекистан и Турецкой Республикой.

Источник: Uzdaily.uz
Читайте также
Шавкат Мирзиёев подписал закон о ратификации Конвенции ШОС

От узбекской стороны в переговорах участвовали эксперты Минвнешторга, МИДа, Минюста, Минэкономики, Государственного таможенного комитета, Агентства «Узстандарт» и АО «Узбекэкспертиза».

По данным пресс-службы Минвнешторга, в ходе переговоров был обсужден текст проекта Соглашения о преференциальной торговле, а также прилагаемый к нему перечень товаров, к которым будет применены льготы и другие привилегии в рамках торговых отношений между обеими странами.

По итогам встречи было запланировано продолжить переговоры на экспертном уровне с целью достижения взаимовыгодных условий и подготовки текста Соглашения к подписанию.

25 октября 2017 года, в рамках визита Президента Республики Узбекистан Ш. М. Мирзиёева в Турецкую Республику, был подписан Меморандум о взаимопонимании между Министерством внешней торговли Республики Узбекистан и Министерством экономики Турецкой Республики, направленный на дальнейшее развитие узбекско-турецкого сотрудничества в торгово-экономической сфере.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 МВД изъяло фальшивые деньги, изготовленные в Казахстане
Узбекистан в январе-феврале увеличил выпуск легковых автомобилей на 42,6%
«Усиливается пренебрежение к международному праву»
Песков: в РФ нет олигархов, есть представители крупного бизнеса
Захарова показала «пробирку позора» Великобритании
NI назвал «Адмирал Кузнецов» худшим авианосцем в мировой истории
Россияне сообщили, сколько денег им нужно для «нормальной жизни»
Чем закончился визит Владимира Путина в Турцию
Цивилев продолжает встречи с родными погибших в «Зимней вишне»
Спорт
Лучшие игроки Лиги Европы собраны в ЦСКА и «Арсенале» Лучшими игроками армейцев названы голкипер Игорь Акинфеев, полузащитники Алан Дзагоев и Александр Головин
Авто
Новые идеи ГИБДД: к чему надо готовиться водителям Ежегодно российские дороги уносят 20 тысяч жизней. К 2030 году смертность должна стать нулевой. Такой ориентир власти поставили ГИБДД
Hi-Tech
ВЦИОМ выяснил, легко ли россияне отказываются от соцсетей Половина интернет-пользователей в России сознательно отключала доступ к сети на день или более...
Кино
Грозная Ходченкова и Петров на самокате: фото со съемок «Героя» Смотрите фоторепортаж со съемочной площадки новой остросюжетной шпионской картины с участием звезд российского кино
Недвижимость
Самую страшную больницу Москвы снесут до конца года
Назван самый популярный район Москвы с элитным жильем
Уехавшие на Запад россияне скупают элитное жилье в России
Готова ли Россия к ЧМ-2018: Сочи и Ростов-на-Дону
Леди
Бизнес-идеи российских звезд, которые нас удивили Популярность не вечна, и пока есть возможность, заработанное нужно куда-то вложить. Некоторые бизнес-идеи нас очень удивили!
Дети
Педиатр назвал единственный способ переубедить антипрививочников Врач рассказал о том, как из противника прививок превратился в их ярого защитника
Все о ремонте
Как рационально использовать эркер в интерьере: 7 умных решений 
8 классных способов декорировать стены в съемной квартире
Как из типовой двушки сделать удобную трёшку: квартира молодой семьи
Весенняя уборка: 10 лайфхаков, которые облегчат процесс
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь