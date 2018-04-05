Узбекистан и Турция готовят Соглашение о преференциальной торговле

Источник: Uzdaily.uz

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От узбекской стороны в переговорах участвовали эксперты Минвнешторга, МИДа, Минюста, Минэкономики, Государственного таможенного комитета, Агентства «Узстандарт» и АО «Узбекэкспертиза».

По данным пресс-службы Минвнешторга, в ходе переговоров был обсужден текст проекта Соглашения о преференциальной торговле, а также прилагаемый к нему перечень товаров, к которым будет применены льготы и другие привилегии в рамках торговых отношений между обеими странами.

По итогам встречи было запланировано продолжить переговоры на экспертном уровне с целью достижения взаимовыгодных условий и подготовки текста Соглашения к подписанию.