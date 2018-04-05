Узбекистан и Турция готовят Соглашение о преференциальной торговле

От узбекской стороны в переговорах участвовали эксперты Минвнешторга, МИДа, Минюста, Минэкономики, Государственного таможенного комитета, Агентства «Узстандарт» и АО «Узбекэкспертиза».
По данным пресс-службы Минвнешторга, в ходе переговоров был обсужден текст проекта Соглашения о преференциальной торговле, а также прилагаемый к нему перечень товаров, к которым будет применены льготы и другие привилегии в рамках торговых отношений между обеими странами.
По итогам встречи было запланировано продолжить переговоры на экспертном уровне с целью достижения взаимовыгодных условий и подготовки текста Соглашения к подписанию.
25 октября 2017 года, в рамках визита Президента Республики Узбекистан Ш. М. Мирзиёева в Турецкую Республику, был подписан Меморандум о взаимопонимании между Министерством внешней торговли Республики Узбекистан и Министерством экономики Турецкой Республики, направленный на дальнейшее развитие узбекско-турецкого сотрудничества в торгово-экономической сфере.
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