Гройсмана пригласили в Крым посмотреть, как развивается полуостров
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 апр — РИА Новости, Виктор Лященко.
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 апр — РИА Новости, Виктор Лященко.
«Премьер-министр Украины, наверное, не в курсе дел и не владеет ситуацией, что в Крыму делается. Крым действительно развивается, и не так, как это было при Украине, когда украинские олигархи и чиновники только и надеялись заполучить землю, санаторий или пансионат, причем за мизерные средства. Гройсману стоит посетить российский Крым. Он даже не может себе представить масштаба всех преобразований на полуострове за последние годы. Пусть посмотрит, что происходит в Крыму, в котором все везде строится, как
При этом
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