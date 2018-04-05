Гройсмана пригласили в Крым посмотреть, как развивается полуостров

«Премьер-министр Украины, наверное, не в курсе дел и не владеет ситуацией, что в Крыму делается. Крым действительно развивается, и не так, как это было при Украине, когда украинские олигархи и чиновники только и надеялись заполучить землю, санаторий или пансионат, причем за мизерные средства. Гройсману стоит посетить российский Крым. Он даже не может себе представить масштаба всех преобразований на полуострове за последние годы. Пусть посмотрит, что происходит в Крыму, в котором все везде строится, как раз-таки идет расцвет. Ему еще будет чему позавидовать и поучиться», — сказал РИА Новости Ильясов.