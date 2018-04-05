Додон рассказал, когда президент России Путин приедет в Молдову

Источник: Sputnik.md

Мандат действующего законодательного собрания Молдовы истекает осенью 2018 года. Аналитики считают, что новый состав парламента созыва будет сформирован до конца текущего года или в начале 2019 года.

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«Нужно быть реалистами — в 2018 предвыборном году в Молдове, когда в регионе кризис, визит невозможен. Но, надеюсь, что в 2019 году после парламентских выборов такой визит Владимира Путина будет возможен», — сказал Додон в эфире радиостудии Sputnik Молдова.

Президент также добавил, что в ближайшее время ожидается его встреча с главой российского Сбербанка Германом Грефом.

«Я пригласил на 23 апреля в Молдову Германа Грефа — президента Сбербанка, самого крупного банка в России. А днем позже в Кишиневе состоится публичная встреча с ним», — отметил Додон.

По его словам, на май запланирован молдо-российский деловой форум в Кишиневе, а в июне здесь же соберется российско-молдавская межпарламентская группа дружбы.