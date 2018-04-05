Кто сменил Донакова на посту замглавы администрации президента
АСТАНА, 5 апр — Sputnik. Алия Ракишева назначена заместителем руководителя администрации президента Казахстана, сообщает
АСТАНА, 5 апр — Sputnik. Алия Ракишева назначена заместителем руководителя администрации президента Казахстана, сообщает
На этом посту Ракишева сменила Талгата Донакова, который в минувшую среду был назначен председателем Высшего судебного совета Казахстана.
Трудовой стаж Алия Ракишева начала ведущим специалистом департамента международного права и протокола в министерстве юстиции Казахстана.
За годы работы занимала должности руководителя отдела управления экспертизы и подготовки законопроектов, заведующим юридическим отделом аппарата центральной избирательной комиссии. С 2013 года работала заведующей
В 2008 году награждена медалью «Ерен еңбегі үшін».
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