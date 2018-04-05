Кто сменил Донакова на посту замглавы администрации президента

Источник: Sputniknews.kz

На этом посту Ракишева сменила Талгата Донакова, который в минувшую среду был назначен председателем Высшего судебного совета Казахстана.

Трудовой стаж Алия Ракишева начала ведущим специалистом департамента международного права и протокола в министерстве юстиции Казахстана.

За годы работы занимала должности руководителя отдела управления экспертизы и подготовки законопроектов, заведующим юридическим отделом аппарата центральной избирательной комиссии. С 2013 года работала заведующей государственно-правовым отделом администрации президента Казахстана.