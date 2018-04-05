Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Грозная Ходченкова и Петров на самокате: фото со съемок «Героя»
У гаишников вымогают деньги: история дошла до главы ГИБДД
Сын Елены Ваенги растет ее копией
Пациента московской больницы подозревают в убийстве соседа по палате
Татьяна Навка повеселилась на девичнике у Анастасии Заворотнюк
Безопасен ли «горящий шоколад»Роспотребнадзор скоро об этом расскажет. А пока пользователи Сети поджигают плитки шоколада и выкладывают видео
СМИ: Дочь Скрипаля заговорила
Телеведущего Соловьева вызвали в Совет Федерации
У гаишников вымогают деньги: история дошла до главы ГИБДД
Резкий рост цен на бензин: есть ответ властей
СМИ: Бородина ударила участницу «Дома-2» за оскорбления
Пьеха о здоровье после больницы: С трудом говорю
Дмитрий Маликов «блеснул» сединой на новом фото
Анастасия Волочкова носит в отпуске несуразную обувь
Пациента московской больницы подозревают в убийстве соседа по палате
Австралиец отпраздновал 104-летие и захотел умереть
Налоги на гаражи и бани в России начислят автоматически
Плитку в центре Ростова заклеили скотчем (фото)
Фоторепортажи
10В Лос-Анджелесе открылся Музей селфи
20Последствия пожара в ТЦ «Зимняя вишня»
15:58 (мск), источник: Sputniknews.kz

Кто сменил Донакова на посту замглавы администрации президента

АСТАНА, 5 апр — Sputnik. Алия Ракишева назначена заместителем руководителя администрации президента Казахстана, сообщает пресс-служба Акорды.

Источник: Sputniknews.kz

На этом посту Ракишева сменила Талгата Донакова, который в минувшую среду был назначен председателем Высшего судебного совета Казахстана.

Читайте также
Политолог о перестановках во власти: В ближайшее время «подвинут» кого-то еще

Трудовой стаж Алия Ракишева начала ведущим специалистом департамента международного права и протокола в министерстве юстиции Казахстана.

За годы работы занимала должности руководителя отдела управления экспертизы и подготовки законопроектов, заведующим юридическим отделом аппарата центральной избирательной комиссии. С 2013 года работала заведующей государственно-правовым отделом администрации президента Казахстана.

В 2008 году награждена медалью «Ерен еңбегі үшін».

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 Огонь охватил пять этажей жилого дома в Алматы
Первое заседание суда по делу портала Ratel.kz прошло в Алматы
Путин заявил о «картелизации» российской экономики
«Бог куличей не примет»: чего лучше не делать в Чистый четверг
Виктория Скрипаль рассказала о разговоре с сестрой Юлией
Российские военные впервые получат танки с климат-контролем
Экс-глава Генштаба ответил СМИ на критику «Адмирала Кузнецова»
СБУ обвинила сотрудника Генштаба в организации теракта в Киеве
Цивилев продолжает встречи с родными погибших в «Зимней вишне»
Спорт
Лучшие игроки Лиги Европы собраны в ЦСКА и «Арсенале» Лучшими игроками армейцев названы голкипер Игорь Акинфеев, полузащитники Алан Дзагоев и Александр Головин
Авто
Новые идеи ГИБДД: к чему надо готовиться водителям Ежегодно российские дороги уносят 20 тысяч жизней. К 2030 году смертность должна стать нулевой. Такой ориентир власти поставили ГИБДД
Hi-Tech
Российские ученые разработали новую технологию утилизации мусора Ученые разработали технологию термической утилизации промышленных и бытовых отходов.
Кино
Грозная Ходченкова и Петров на самокате: фото со съемок «Героя» Смотрите фоторепортаж со съемочной площадки новой остросюжетной шпионской картины с участием звезд российского кино
Недвижимость
Налоги на гаражи и бани в России начислят автоматически
Плитку в центре Ростова заклеили скотчем (фото)
В Казани студент задул пожар ртом (видео)
Россиянам запретят тратить на ЖКХ больше 15 процентов доходов
Леди
Бизнес-идеи российских звезд, которые нас удивили Популярность не вечна, и пока есть возможность, заработанное нужно куда-то вложить. Некоторые бизнес-идеи нас очень удивили!
Дети
27-летняя Нюша беременна Артистку видели в перинатальном центре
Все о ремонте
Как рационально использовать эркер в интерьере: 7 умных решений 
8 классных способов декорировать стены в съемной квартире
Как из типовой двушки сделать удобную трёшку: квартира молодой семьи
Весенняя уборка: 10 лайфхаков, которые облегчат процесс
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь