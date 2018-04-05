Куйвашев рассказал Путину о свердловской конкуренции
На Госсовете.
На Госсовете.
5 апреля 2018 года губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев принял участие в заседании Госсовета РФ, посвященного развитию конкуренции в стране. Мероприятие прошло в Кремле под председательством главы государства Владимира Путина, сообщили «Уралинформбюро» в региональном департаменте информационной политики.
«Развитие конкуренции — одно их ключевых направлений нашей работы. Без решения задач в этой сфере ничего мы с вами не сделаем, ни одна из задач достигнута быть не может», — заявил президент.
Глава Свердловской области Евгений Куйвашев в свою очередь отметил, что считает развитие конкурентных отношений важнейшим механизмом укрепления экономики региона.
В частности, свердловский губернатор сообщил, что на 1 января текущего года в Свердловской области было зарегистрировано 151,5 тысячи организаций, больше всех среди уральских регионов. 90,9% из них находятся в частной собственности, в государственной или муниципальной — 4,9%.
Ведется системная работа по улучшению регуляторной среды — в среднеуральских муниципалитетах открыты 914 окон «Многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг». Удалось добиться сокращения сроков проведения административных процедур в сфере строительства. Так, в 2017 году время выдачи градостроительного плана земельного участка сокращено с 30 до 15 дней, получения разрешения на строительство — с 10 до 5 дней, разрешительной документации для размещения объектов электросетевого хозяйства — с 30 до 10 дней.
Кроме того, губернатор сообщил, что в регионе расширены меры поддержки негосударственных организаций, работающих в социальной сфере. В частности, в 2017 году были предоставлены субсидии учреждениям дошкольного образования, организациям, занимающимся обеспечением детского отдыха и оздоровления и работающим с
Особое внимание уделяется развитию конкуренции в сфере ЖКХ. В Свердловской области реализуется 32 концессионных соглашения с общим объемом инвестиций более 7,4 миллиарда рублей, 4,2 миллиарда из которых — частные вложения. Долгосрочное тарифное регулирование осуществлено в отношении 80 организаций.
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