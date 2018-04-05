Назарбаев поинтересовался развитием «невидимой части» Астаны

Источник: Tengrinews

«Все, что мы говорим — это видимая часть города. Самая главная часть — это невидимая часть. Она никакого эффекта не дает: не скажешь, не похвалишься. Это водоснабжение, теплоснабжение, уборка мусора и так далее. Чтобы людям тепло было, чтобы вода была, свет был», — спросил Назарбаев.

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Аким Астаны Асет Исекешев сообщил Президенту, что в этом году тепловая мощность вырастет на 110 гигакалорий на ТЭЦ-1, а в 2019 году прирост составит 440 Гкал с вводом 1-й очереди ТЭЦ-3. Отметим, что на сегодня мощность составляет 2400 гигакалорий.

«По ливневой канализации, как и обещали, Нурсултан Абишевич, во время проведения EXPO проблем не было. В 2017 году завершено строительство 7 объектов. В 2018 году будут завершены работы по 11 объектам, в 2019 — еще по 7 очистным сооружениям. Реализация данных проектов позволит к концу 2019 года полностью охватить и обеспечить отвод поверхностных стоков как на существующей, так и на части перспективной застройки, не подпадающей под снос», — сообщил в своем отчете Исекешев.

Нурсултан Назарбаев поинтересовался ситуацией с озером Талдыколем.