На Азовском море создана опергруппа для борьбы с «украинским пиратством»
В
В
По словам главы АЧТУ Игоря Рулеева, новая структура будет координировать сотрудничество Росрыболовства с пограничными управлениями, а также предоставлять сведения о местонахождении судов. «Рыбаки могут безбоязненно выходить на промысел в Азовское море, их безопасность обеспечивают пограничные управления ФСБ России по Краснодарскому краю и Республике Крым», — заявил он.
АЧТУ выпустило рекомендации по порядку выхода в Азовском море. Рыбаки должны предварительно уведомить погрануправления о выходе в море, а также сообщать о смене дислокации.
Напомним, в конце марта в Азовском море украинские пограничники задержали рыболовецкое судно «Норд». Экипаж сейнера обвинили в нарушении границы
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.