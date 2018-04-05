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18:54 (мск), источник: Коммерсантъ-Новости

На Азовском море создана опергруппа для борьбы с «украинским пиратством»

В Азово-Черноморском территориальном управлении (АЧТУ) Росрыболовства созвали оперативную группу для предотвращения пиратских действий со стороны Украины. Об этом говорится в сообщении Азовского научно-исследовательского института рыбного хозяйства.

Источник: РИА "Новости"

По словам главы АЧТУ Игоря Рулеева, новая структура будет координировать сотрудничество Росрыболовства с пограничными управлениями, а также предоставлять сведения о местонахождении судов. «Рыбаки могут безбоязненно выходить на промысел в Азовское море, их безопасность обеспечивают пограничные управления ФСБ России по Краснодарскому краю и Республике Крым», — заявил он.

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АЧТУ выпустило рекомендации по порядку выхода в Азовском море. Рыбаки должны предварительно уведомить погрануправления о выходе в море, а также сообщать о смене дислокации.

Напомним, в конце марта в Азовском море украинские пограничники задержали рыболовецкое судно «Норд». Экипаж сейнера обвинили в нарушении границы из-за захода в порты Крыма. 4 апреля капитан Владимир Горбенко был госпитализирован с гипертоническим кризом, однако вскоре врачи вернули его в СИЗО, решив лечить амбулаторно. Российский МИД направил Украине протест в связи с задержанием судна и его экипажа.

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