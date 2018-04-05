Верховная рада переименовала высокомобильные десантные войска в десантно-штурмовые

КИЕВ, 5 апреля. /ТАСС/. Верховная рада в четверг приняла закон, в соответствии с которым высокомобильные десантные войска переименовываются в десантно-штурмовые. За соответствующий документ «О внесении изменений в некоторые законы Украины по вопросам обороны» проголосовали 236 депутатов при 226 необходимых.

Согласно пояснительной записке, такое решение принято, чтобы уйти от аббревиатуры ВДВ (высокомобильные десантные войска), которая также используется в РФ для названия российских воздушно-десантных войск.