Верховная рада переименовала высокомобильные десантные войска в десантно-штурмовые
Поясняется, что такое решение принято, чтобы уйти от аббревиатуры ВДВ.
Поясняется, что такое решение принято, чтобы уйти от аббревиатуры ВДВ.
КИЕВ, 5 апреля. /ТАСС/. Верховная рада в четверг приняла закон, в соответствии с которым высокомобильные десантные войска переименовываются в
Согласно пояснительной записке, такое решение принято, чтобы уйти от аббревиатуры ВДВ (высокомобильные десантные войска), которая также используется в РФ для названия российских
Украина 21 ноября 2017 года впервые отметила День десантника. Как объяснили в Киеве, решение о переносе праздника со 2 августа, как в России, Белоруссии, Казахстане и других странах СНГ, связано с желанием отказаться от советского прошлого. Во время выступления по случаю Дня десантника президент Украины Петр Порошенко вручил первые
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