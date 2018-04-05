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5 апреля, источник: ТАСС

Путин: РФ готова принять специальный закон, если ЭКСПО-2025 пройдет в Екатеринбурге

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Россия в случае победы заявки Екатеринбурга на организацию Всемирной универсальной выставки ЭКСПО-2025 готова принять закон, который структурирует работу по подготовке. Об этом сообщил в четверг президент РФ Владимир Путин.

Источник: AP 2018

«У нас большой, хороший опыт проведения международных мероприятий такого масштаба. Мы сейчас завершили практически подготовку к чемпионату мира по футболу. В начале этой работы мы приняли федеральный закон, который структурировал всю работу в плане подготовки чемпионата мира. Мы готовы в случае положительного решения по Екатеринбургу принять такой же федеральный закон, который разработаем вместе с организаторами для того, чтобы вся эта работа была структурирована и приняла бы системный характер», — сказал Путин на встрече с членами инспекционной комиссии Международного бюро выставок.

Президент отметил, что в случае успеха российской заявки под выставочные территории дополнительно выделят до 500 гектаров земли в Екатеринбурге. «Если все это произойдет, мы рассчитываем принять у себя представителей не менее 140 государств. Это примерно 14 млн человек», — сказал Путин.

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«Приблизительная стоимость возведения объектов, мы планируем, она будет где-то €1,5 млрд, средства будут выделяться из федерального и регионального бюджетов. Планируем, что частично мы сможем погасить эти расходы за счет деятельности самих выставочных площадей, а частично эти.

«Средства получат за счет привлечения частных компаний, заинтересованных в участии в этой работе», — добавил глава государства.

Он напомнил, что в Екатеринбурге планируется развернуть программу по улучшению городской среды.

Также Путин отметил, что РФ предлагает программу участия в выставке представителям развивающих экономик и готова взять на себя значительную часть расходов, связанную с этим участием.

Впечатление положительное

Глава инспекционной комиссии, председатель исполкома Международного бюро выставок Чэ Чхуль Чхве начал выступление с выражения соболезнований в связи с пожаром в Кемерове, в котором погибли 64 человека.

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Он отметил, что поездка в Екатеринбург инспекционной комиссии была успешной, общее впечатление осталось крайне положительное. «Мы видим, что программа проведения пользуется государственной поддержкой, вплоть до самого высокого уровня, экономически осуществима и подкреплена значительной базой по всем аспектам», — сказал он.

Глава комиссии отметил, что встречался в России и с политиками, и с представителями НПО, сообщив, что комиссия наблюдает поддержку ЭКСПО всеми слоями общества. «Мы имели возможность убедиться, что Россия имеет всю необходимую инфраструктуру и средства для организации такого крупного мероприятия. В пользу России говорит и опыт ее предыдущего участия в прошлых выставках», — сказал он.

Чэ Чхуль Чхве отметил, что на данном этапе у России есть и потенциал, и возможности для успешного проведения ЭКСПО. Он сообщил, что предварительные итоги комиссии представят на общем собрании в начале мая, затем доклад будет утверждаться руководством исполкома и представляться на генассамблее стран-участниц бюро, а в ноябре на генассамблее будет решаться судьба того места, где проведут ЭКСПО.

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