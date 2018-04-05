Американский посол остался без переводчика

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Рано утром в четверг посольство США в Москве покинули 60 американских дипломатов, высланных из России в ответ на аналогичные меры, принятые Вашингтоном. По информации «Ъ», среди них оказался отдел политики посольства в полном составе. В группу высланных дипломатов попали также личный переводчик посла и пресс-секретарь посольства. Источник «Ъ», близкий к Госдепу, назвал решение Москвы о составе высылаемой группы «несправедливым». Источники «Ъ» в госструктурах РФ заверили: все высланные «на самом деле работали в ЦРУ, Агентстве национальной безопасности и разведывательном управлении Минобороны США».

Автобусы начали стягиваться к зданию посольства США в четыре часа утра. Территорию дипмиссии они покинули в 6:30. Из России дипломаты улетели на специальном чартерном рейсе.

По информации «Ъ», в группу 60 высылаемых сотрудников посольства вошел весь отдел политики, включая его руководителя Криса Робинсона.

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Как сказано на сайте дипмиссии, «политический отдел занимается доведением до сведения правительства РФ позиции США по вопросам внешней политики и безопасности, а также информирует Вашингтон об основных положениях внешней и оборонной политики России». «Кроме того, сотрудники политического отдела проводят анализ и дают заключения относительно важных событий и направлений российской внутриполитической жизни (включая выборы, деятельность политических партий, вопросы отношений между центром и регионами, положение СМИ, вопросы соблюдения прав человека) в свете их влияния на российско-американские отношения», — уточняется в описании. В структуру отдела входят три группы: по вопросам внешней политики, по военно-политическим вопросам и по вопросам внутренней политики.



«Под высылку попали все — и те, кто занимался Украиной и Сирией, и те, кто курировал вопросы стратегической стабильности, — говорит один из собеседников “Ъ”, близких к Госдепу.— Не знаю, на кого посол теперь будет опираться».



Другой американский источник «Ъ» назвал решение Москвы о высылке всего отдела политики «несправедливым».

Помимо этого, по его словам, посол лишился своего личного переводчика.

Ранее СМИ сообщали, что в группу высылаемых дипломатов вошла пресс-секретарь посольства США Мария Олсон.

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Напомним, решение властей РФ о высылке американских дипломатов и закрытии американского генконсульства в Санкт-Петербурге стало ответом на аналогичные меры, объявленные 26 марта Вашингтоном. Тогда администрация Дональда Трампа в знак солидарности с Великобританией по «делу Скрипаля» заявила о высылке 60 российских дипломатов и закрытии генконсульства РФ в Сиэтле. При этом среди высылаемых впервые оказались и 12 сотрудников представительства ООН. В интервью «Ъ» посол США в Москве Джон Хантсман сказал тогда, что эти меры направлены в том числе и на «защиту американских граждан от шпионажа со стороны России». По его словам, среди высланных было много сотрудников российских спецслужб.



Бывший посол РФ в США, первый зампред комитета Совета федерации по международным делам Сергей Кисляк в беседе с «Ъ» назвал объявленные Вашингтоном меры «беспрецедентными» и «крайне неумными». «Американцы получили зеркальный ответ. Их дипломатической машине у нас в результате работать легче не стало. И кто выиграл от всего этого? Это политическое позерство, которое в конечном счете аукнется и для американских интересов тоже», — убежден он.

При этом источники «Ъ» в госструктурах РФ заверили: все высланные из России американцы «на самом деле работали в ЦРУ, АНБ и разведывательном управлении Министерства обороны США». В Госдепартаменте это отрицают.

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