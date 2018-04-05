Американский посол остался без переводчика
Посольство США в Москве покинули 60 дипломатов.
Посольство США в Москве покинули 60 дипломатов.
Рано утром в четверг посольство США в Москве покинули 60 американских дипломатов, высланных из России в ответ на аналогичные меры, принятые Вашингтоном. По информации «Ъ», среди них оказался отдел политики посольства в полном составе. В группу высланных дипломатов попали также личный переводчик посла и
Автобусы начали стягиваться к зданию посольства США в четыре часа утра. Территорию дипмиссии они покинули в 6:30. Из России дипломаты улетели на специальном чартерном рейсе.
Как сказано на сайте дипмиссии, «политический отдел занимается доведением до сведения правительства РФ позиции США по вопросам внешней политики и безопасности, а также информирует Вашингтон об основных положениях внешней и оборонной политики России». «Кроме того, сотрудники политического отдела проводят анализ и дают заключения относительно важных событий и направлений российской внутриполитической жизни (включая выборы, деятельность политических партий, вопросы отношений между центром и регионами, положение СМИ, вопросы соблюдения прав человека) в свете их влияния на
«Под высылку попали все — и те, кто занимался Украиной и Сирией, и те, кто курировал вопросы стратегической стабильности, — говорит один из собеседников “Ъ”, близких к Госдепу.— Не знаю, на кого посол теперь будет опираться».
Другой американский источник «Ъ» назвал решение Москвы о высылке всего отдела политики «несправедливым».
Ранее СМИ сообщали, что в группу высылаемых дипломатов вошла
Напомним, решение властей РФ о высылке американских дипломатов и закрытии американского генконсульства в
Бывший посол РФ в США, первый зампред комитета Совета федерации по международным делам Сергей Кисляк в беседе с «Ъ» назвал объявленные Вашингтоном меры «беспрецедентными» и «крайне неумными». «Американцы получили зеркальный ответ. Их дипломатической машине у нас в результате работать легче не стало. И кто выиграл от всего этого? Это политическое позерство, которое в конечном счете аукнется и для американских интересов тоже», — убежден он.
Представитель Госдепа Хизер Науэрт назвала объявленные российской стороной меры «неоправданными». Однако, как заявил
По словам же Хизер Науэрт, Россия ведет себя в ситуации с «делом Скрипаля» как жертва, хотя таковой не является. Вместе с тем в Госдепе дали понять, что Москва может направить в Вашингтон и
Елена Черненко
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