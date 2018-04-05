Американские СМИ узнали о санкциях США против 10 российских олигархов

Источник: Reuters

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU — Администрация президента США Дональда Трампа может ввести санкции в отношении 6−10 «российских олигархов» на этой неделе, передает в четверг агентство Bloomberg со ссылкой на источник в руководстве США.

Источник агентства отметил, что окончательное решение по числу россиян, которые могут попасть под санкции, еще не принято.

Санкции могут быть приняты в ответ на предполагаемое вмешательство России в президентские выборы в США в 2016 году, отмечает Bloomberg.

Ранее телеканал CNN передавал, что санкции могут быть введены в отношении «нескольких» человек. The Washington Post писала, что ограничительные меры могут коснуться шести человек из числа включенных в список Минфина США.

Министерство финансов США в конце января опубликовало «кремлевский доклад», включив в него 210 человек, в том числе высших российских чиновников, крупных бизнесменов, глав госкомпаний. Публикация «кремлевского доклада» — это реализация принятого в США в начале августа 2017 года закона «О противодействии противникам США посредством санкций» (Countering America’s Adversaries Through Sanctions Act; CAATSA).

На момент публикации списка Минфин США сообщал, что «кремлевский список» не является санкционным. Более того, включение в перечень не означает, что Минфин считает, что они соответствуют санкционным критериям.