Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Виктория Скрипаль сделала заявление о лжи Британии
В Россию и Беларусь вернется подзабытая марка недорогих машин
Педиатр назвал единственный способ переубедить антипрививочников
Самое страшное здание в Москве снесут до конца года
Джинсы-стринги вызвали недоумение в Сети
Безопасен ли «горящий шоколад»Роспотребнадзор скоро об этом расскажет. А пока пользователи Сети поджигают плитки шоколада и выкладывают видео
«Мэй пора уходить»: британцев возмутила ложь Лондона о России
Телеведущего Соловьева вызвали в Совет Федерации
На чем ездит по Москве глава ГИБДД
Огромный внедорожник Kia: новые подробности
В России представили новейший самолет для региональной авиации
СМИ: возможности Киева в море адекватны угрозам
Джинсы-стринги вызвали недоумение в Сети
Королева Испании устроила публичный скандал со свекровью (видео)
5 новых фактов о лишнем весе
Макароны назвали диетической едой
В России мост за 1 млрд «украсили» пластиковыми горшками
Плитку в центре Ростова заклеили скотчем (фото)
Фоторепортажи
20Последствия пожара в ТЦ «Зимняя вишня»
10В Лос-Анджелесе открылся Музей селфи
20:38 (мск), источник: Интерфакс

Американские СМИ узнали о санкциях США против 10 российских олигархов

Под ограничительные меры могут попасть бизнесмены из «кремлевского доклада» Минфина США.

Источник: Reuters

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU — Администрация президента США Дональда Трампа может ввести санкции в отношении 6−10 «российских олигархов» на этой неделе, передает в четверг агентство Bloomberg со ссылкой на источник в руководстве США.

Источник агентства отметил, что окончательное решение по числу россиян, которые могут попасть под санкции, еще не принято.

Санкции могут быть приняты в ответ на предполагаемое вмешательство России в президентские выборы в США в 2016 году, отмечает Bloomberg.

Читайте также
Странности «кремлевского списка». Кто в него не попал?

Ранее телеканал CNN передавал, что санкции могут быть введены в отношении «нескольких» человек. The Washington Post писала, что ограничительные меры могут коснуться шести человек из числа включенных в список Минфина США.

Министерство финансов США в конце января опубликовало «кремлевский доклад», включив в него 210 человек, в том числе высших российских чиновников, крупных бизнесменов, глав госкомпаний. Публикация «кремлевского доклада» — это реализация принятого в США в начале августа 2017 года закона «О противодействии противникам США посредством санкций» (Countering America’s Adversaries Through Sanctions Act; CAATSA).

На момент публикации списка Минфин США сообщал, что «кремлевский список» не является санкционным. Более того, включение в перечень не означает, что Минфин считает, что они соответствуют санкционным критериям.

Справка
Минфин США назвал всех российских миллиардеров «олигархами». Разве это правильно? Кто такие «олигархи»?Минфин США представил так называемый «кремлевский доклад». В том числе туда попали 96 российских «олигархов» — список так и называется: List of Oligarchs.
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

Юлия Скрипаль выступила с первым заявлением после отравления
«Бог куличей не примет»: чего лучше не делать в Чистый четверг
Американский посол остался без переводчика
Путин заявил о «картелизации» российской экономики
Верховная Рада переименовала украинские ВДВ
Британка показала, как выглядит «худший салат в мире» (фото)
Путин встретился с новым главой Кемеровской области
Спорт
«Зенит» готов продать Дзюбу за восемь миллионов евро После того, как команду возглавил Роберто Манчини, форвард перестал регулярно выходить в стартовом составе
Авто
Новые идеи ГИБДД: к чему надо готовиться водителям Ежегодно российские дороги уносят 20 тысяч жизней. К 2030 году смертность должна стать нулевой. Такой ориентир власти поставили ГИБДД
Hi-Tech
Российские ученые разработали новую технологию утилизации мусора Ученые разработали технологию термической утилизации промышленных и бытовых отходов.
Кино
Грозная Ходченкова и Петров на самокате: фото со съемок «Героя» Смотрите фоторепортаж со съемочной площадки новой остросюжетной шпионской картины с участием звезд российского кино
Недвижимость
Плитку в центре Ростова заклеили скотчем (фото)
Готова ли Россия к ЧМ-2018: Калининград и Екатеринбург
Налоги на гаражи и бани в России начислят автоматически
В Казани студент задул пожар ртом (видео)
Леди
Бизнес-идеи российских звезд, которые нас удивили Популярность не вечна, и пока есть возможность, заработанное нужно куда-то вложить. Некоторые бизнес-идеи нас очень удивили!
Дети
Дженнифер Лопез беременна третьим ребенком Папарацци «застукали» певицу и ее бойфренда в медицинском центре.
Все о ремонте
Как выбрать паркетную доску: 7 важных моментов
Квартира с дизайнерской мебелью и гардеробной в деревянном кубе
Как создать интерьер в духе парижской квартиры: 8 правил
7 однокомнатных квартир, в которых перегородка решила все проблемы
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь