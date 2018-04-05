Суд в Германии освободил под залог экс-главу Каталонии Пучдемона
Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU — Суд Земли
Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU — Суд Земли
Пучдемон отпущен на свободу на время рассмотрения вопроса о его экстрадиции в Испанию.
Кроме того, отмечает радиостанция Deutsche Welle, суд постановил, что выдвинутые испанской стороной обвинения в мятеже не могут быть основанием для экстрадиции. В то же время основанием для выдачи политика Испании может стать обвинение в незаконном присвоении государственных средств.
В марте судья Верховного суда Испании Пабло Льярена выдал европейский ордер на арест Пучдемона и ряда других каталонских политиков, находящихся за пределами Испании. Позднее Пучдемон был задержан полицией ФРГ на границе с Данией.
Испанское правосудие обвиняет Пучдемона в сепаратизме и в организации незаконного референдума о самоопределении, а также в незаконном присвоении госсредств.
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