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20:49 (мск), источник: Интерфакс

Суд в Германии освободил под залог экс-главу Каталонии Пучдемона

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU — Суд Земли Шлезвиг-Гольштейн освободил под залог бывшего главу женералитета Каталонии Карлеса Пучдемона, сообщает в четверг агентство EFE.

Источник: AP 2018

Пучдемон отпущен на свободу на время рассмотрения вопроса о его экстрадиции в Испанию.

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Кроме того, отмечает радиостанция Deutsche Welle, суд постановил, что выдвинутые испанской стороной обвинения в мятеже не могут быть основанием для экстрадиции. В то же время основанием для выдачи политика Испании может стать обвинение в незаконном присвоении государственных средств.

В марте судья Верховного суда Испании Пабло Льярена выдал европейский ордер на арест Пучдемона и ряда других каталонских политиков, находящихся за пределами Испании. Позднее Пучдемон был задержан полицией ФРГ на границе с Данией.

Испанское правосудие обвиняет Пучдемона в сепаратизме и в организации незаконного референдума о самоопределении, а также в незаконном присвоении госсредств.

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