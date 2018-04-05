Желание России узнать правду о деле Скрипаля сравнили со злодейством

«Вчера на заседании исполнительного совета Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) провалилась попытка России включить российских экспертов в расследование ОЗХО. Допустить российских ученых к расследованию, когда они являются самыми вероятными исполнителями преступления в Солсбери, — это как если бы Скотленд-Ярд пригласил профессора Мориарти», — заявила Пирс.
Ранее посол России в Великобритании Александр Яковенко заявил, что Москва признает результаты расследования ОЗХО, но к материалам дела должны быть допущены эксперты не только из стран НАТО, но также из России и других государств мира.
3 апреля сообщалось, что специалистам химической лаборатории Портон-Даун в Великобритании не удалось доказать, что использованный для отравления Скрипалей газ семейства «Новичок» имеет российское происхождение.
Сергей и Юлия Скрипаль были найдены в бессознательном состоянии 4 марта в сквере в Солсбери. Великобритания обвинила в атаке Россию. Москва отвергает все обвинения и призывает дождаться результатов расследования под эгидой ОЗХО.
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