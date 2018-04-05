Желание России узнать правду о деле Скрипаля сравнили со злодейством

Источник: AP 2018

«Вчера на заседании исполнительного совета Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) провалилась попытка России включить российских экспертов в расследование ОЗХО. Допустить российских ученых к расследованию, когда они являются самыми вероятными исполнителями преступления в Солсбери, — это как если бы Скотленд-Ярд пригласил профессора Мориарти», — заявила Пирс.

Ранее посол России в Великобритании Александр Яковенко заявил, что Москва признает результаты расследования ОЗХО, но к материалам дела должны быть допущены эксперты не только из стран НАТО, но также из России и других государств мира.

3 апреля сообщалось, что специалистам химической лаборатории Портон-Даун в Великобритании не удалось доказать, что использованный для отравления Скрипалей газ семейства «Новичок» имеет российское происхождение.