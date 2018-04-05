Небензя обвинил Лондон в «пропагандистской войне без правил» против России

«Откровения Бориса Джонсона о “дохлом коте на столе” как отвлекающем от других проблем маневре — если кто не знает, о чем я, посмотрите его интервью — ярче всего характеризует те приемы пропагандистской войны без правил, которые сейчас ведет против России Великобритания», — сказал Небензя на заседании СБ ООН, где обсуждалось отравление экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери.