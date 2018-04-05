Небензя обвинил Лондон в «пропагандистской войне без правил» против России
ООН, 5 апр — РИА Новости. Постпред России при ООН Василий Небензя обвинил Лондон в «пропагандистской войне без правил» против РФ.
ООН, 5 апр — РИА Новости. Постпред России при ООН Василий Небензя обвинил Лондон в «пропагандистской войне без правил» против РФ.
«Откровения Бориса Джонсона о “дохлом коте на столе” как отвлекающем от других проблем маневре — если кто не знает, о чем я, посмотрите его интервью — ярче всего характеризует те приемы пропагандистской войны без правил, которые сейчас ведет против России Великобритания», — сказал Небензя на заседании СБ ООН, где обсуждалось отравление
«Как же надо не уважать тех, кого вы убеждаете», — прокомментировал Небензя заявления британского МИД.
«Почему нам не предоставляют консульский доступ к гражданам России, против которых на территории Великобритании, возможно, произошел террористический акт?» — задался вопросом Небензя, выступая на заседании СБ ООН.
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