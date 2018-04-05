Капитан захваченного Украиной крымского судна отпущен в зале суда

По словам пресс-секретаря прокуратуры Крыма (структура в составе Генпрокуратуры Украины) Татьяны Тихончик, Горбенко отпустили по техническим причинам. Дело в том, что срок заключения истекал в четверг вечером.

Также сообщается, что меру пресечения должен определить суд в пятницу, 6 апреля.

Украинские пограничники 26 марта задержали в Азовском море российское судно с командой из 10 человек. Корабль зарегистрирован в порту крымской Керчи, который Украина считает своей территорией.