Капитан захваченного Украиной крымского судна отпущен в зале суда
Херсонский городской суд освободил до основного разбирательства капитана арестованного украинскими пограничниками крымского рыболовецкого судна «Норд» Владимира Горбенко. Об этом со ссылкой на адвоката Дмитрия Щербину сообщают РИА Новости.
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