В Хабаровском крае конкуренция появилась даже в медицине
Губернатор Вячеслав Шпорт прокомментировал своё участие в Госсовете.
Губернатор Вячеслав Шпорт прокомментировал своё участие в Госсовете.
В Хабаровском крае обновится план развития конкуренции. Об этом по итогам состоявшегося в Кремле Госсовета заявил губернатор региона Вячеслав Шпорт, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня». Это совещание провёл президент России Владимир Путин, который в декабре прошлого года подписал указ о развитии конкуренции в стране. По мнению главы государства, пока в целом по федерации эта сфера развита недостаточно.
— Государственные структуры, компании с госучастием занимают те ниши, где мог бы работать малый и средний бизнес, фактически вытесняют его с рынков, монополизируют эти рынки. Как следствие, идёт процесс картелизации конкурентных сфер экономики, подрываются предпринимательская инициатива и стимулы к открытию своего дела, — приводит слова Владимира Путина его
— Мы говорили о том, как влияет конкуренция на развитие малого и среднего бизнеса, о том, что необходимо сделать в нашей стране, чтобы повысить качество услуг, качество продукции, — подчеркнул Вячеслав Шпорт. — Конкуренция — это залог развития нашей необъятной России. Хабаровский ещё в 2013 году стал пилотным проектом в этом направлении. Мы достигли хороших наработок в области развития конкуренции. И уже в 2016 году мы заняли 6 место по стране по этому показателю, первое в ДФО. Мы провели очень кропотливую работу, результаты неплохие. Здесь есть работа различных министерств и ведомств, общественных организаций. С одной стороны мы много достигли, с другой — мы видим над чем нам ещё работать предстоит. У нас сегодня в Хабаровском крае доля закупок в государственном секторе от малого и среднего бизнесов составляет 42%. Это — хороший результат. Но, по результатам этого Госсовета, мы обновим дорожную карту развития конкуренции. Дополним её теми посылами, которые внёс президент. Нам есть ещё, над чем работать.
В Хабаровском крае будут активнее вовлекать частный сектор в развитие образования, медицины и другие сферы деятельности. В социальную сферу уже вовлечены частные инвесторы, через механизм
Также в 2017 году в
Национальный план развития конкуренции на 2018 — 2020 годы даёт новый импульс работе по развитию конкуренции в Хабаровском крае. Регион уже приступил к реализации ряда задач, поставленных национальным планом, по своей инициативе.
В частности, положения отраслевых органов исполнительной власти края предусматривают задачи по содействию развитию конкуренции на соответствующих товарных рынках. По результатам заседания Госсовета правительство края утвердит новый план мероприятий по развитию конкуренции.
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