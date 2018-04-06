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03:19 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

В Хабаровском крае конкуренция появилась даже в медицине

Губернатор Вячеслав Шпорт прокомментировал своё участие в Госсовете.

В Хабаровском крае обновится план развития конкуренции. Об этом по итогам состоявшегося в Кремле Госсовета заявил губернатор региона Вячеслав Шпорт, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня». Это совещание провёл президент России Владимир Путин, который в декабре прошлого года подписал указ о развитии конкуренции в стране. По мнению главы государства, пока в целом по федерации эта сфера развита недостаточно.

 — Государственные структуры, компании с госучастием занимают те ниши, где мог бы работать малый и средний бизнес, фактически вытесняют его с рынков, монополизируют эти рынки. Как следствие, идёт процесс картелизации конкурентных сфер экономики, подрываются предпринимательская инициатива и стимулы к открытию своего дела, — приводит слова Владимира Путина его пресс-служба. — Люди считают, что у них мало шансов пробиться на рынки, плотно занятые госпредприятиями и компаниями с госучастием, что трудно получить государственный или муниципальный заказ в честной, конкурентной борьбе. Ведь у государственных структур, компаний с госучастием совершенно другие лоббистские и финансовые возможности. И доступ к кредитам у них тоже намного проще. Да и технологии разыграть торги в свою пользу есть, их достаточно, и мы знаем, как они работают.

О том, что делается в Хабаровском крае для развития конкуренции по итогам Госсовета рассказал губернатор региона Вячеслав Шпорт.

 — Мы говорили о том, как влияет конкуренция на развитие малого и среднего бизнеса, о том, что необходимо сделать в нашей стране, чтобы повысить качество услуг, качество продукции, — подчеркнул Вячеслав Шпорт. — Конкуренция — это залог развития нашей необъятной России. Хабаровский ещё в 2013 году стал пилотным проектом в этом направлении. Мы достигли хороших наработок в области развития конкуренции. И уже в 2016 году мы заняли 6 место по стране по этому показателю, первое в ДФО. Мы провели очень кропотливую работу, результаты неплохие. Здесь есть работа различных министерств и ведомств, общественных организаций. С одной стороны мы много достигли, с другой — мы видим над чем нам ещё работать предстоит. У нас сегодня в Хабаровском крае доля закупок в государственном секторе от малого и среднего бизнесов составляет 42%. Это — хороший результат. Но, по результатам этого Госсовета, мы обновим дорожную карту развития конкуренции. Дополним её теми посылами, которые внёс президент. Нам есть ещё, над чем работать.

В Хабаровском крае будут активнее вовлекать частный сектор в развитие образования, медицины и другие сферы деятельности. В социальную сферу уже вовлечены частные инвесторы, через механизм государственно-частного партнерства.

В рамках инвестиционного соглашения с ООО «Би Браун Авитум Руссланд Клиникс» создан центр амбулаторного диализа в Хабаровске (объём финансирования — 300 млн. рублей, средства частного инвестора). Объект сдан в эксплуатацию. Мощность построенного центра, оснащенного 30 аппаратами «искусственная почка», позволяет принимать около 180 пациентов с хронической почечной недостаточностью. С тем же инвестором подписано соглашение о реализации проекта нефрологического центра в Комсомольске-на-Амуре. Проект планируется реализовать в 2018 году.

Также в 2017 году в Комсомольске-на-Амуре введён в эксплуатацию лечебно-диагностический центр «Альтернатива» мощностью 70 посещений в смену, 14 коек круглосуточного пребывания, 6 коек дневного стационара. Инициатором проекта выступил также частный инвестор — ООО «Альтернатива», которое получило лицензию на осуществление медицинской деятельности. Общая стоимость проекта — 130 млн рублей.

Национальный план развития конкуренции на 2018 — 2020 годы даёт новый импульс работе по развитию конкуренции в Хабаровском крае. Регион уже приступил к реализации ряда задач, поставленных национальным планом, по своей инициативе.

В частности, положения отраслевых органов исполнительной власти края предусматривают задачи по содействию развитию конкуренции на соответствующих товарных рынках. По результатам заседания Госсовета правительство края утвердит новый план мероприятий по развитию конкуренции.

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