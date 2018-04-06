В Бразилии суд дал время экс-президенту, чтобы сдаться властям
МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Бразильский судья предписал бывшему президенту Луису Инасиу Луле да Сильве до 23.00 мск пятницы сдаться властям, чтобы начать отбывать тюремный приговор.
МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Бразильский судья предписал бывшему президенту Луису Инасиу Луле да Сильве до 23.00 мск пятницы сдаться властям, чтобы начать отбывать тюремный приговор.
Ордер на исполнение приговора был выдан в четверг федеральным региональным судом в
«Что касается
Речь идет о коррупционном деле, по которому в январе Лула был приговорен к 12 годам и одному месяцу тюрьмы. В среду верховный суд Бразилии отказал защите Лулы в апелляции и разрешил поместить его в тюрьму.
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