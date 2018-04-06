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00:53 (мск), источник: РИА Новости

В Бразилии суд дал время экс-президенту, чтобы сдаться властям

МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Бразильский судья предписал бывшему президенту Луису Инасиу Луле да Сильве до 23.00 мск пятницы сдаться властям, чтобы начать отбывать тюремный приговор.

Источник: РИА Новости

Ордер на исполнение приговора был выдан в четверг федеральным региональным судом в Порту-Алегри.

«Что касается экс-президента Лулы, принимая во внимание достоинство поста, который он занимал, я даю ему возможность добровольно явиться в полицию в городе Куритибе (штат Парана) до 17.00 (23.00 мск) в пятницу», — цитирует постановление судьи газета Globo.

Речь идет о коррупционном деле, по которому в январе Лула был приговорен к 12 годам и одному месяцу тюрьмы. В среду верховный суд Бразилии отказал защите Лулы в апелляции и разрешил поместить его в тюрьму.

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