В Бразилии суд дал время экс-президенту, чтобы сдаться властям

Источник: РИА Новости

Ордер на исполнение приговора был выдан в четверг федеральным региональным судом в Порту-Алегри.

«Что касается экс-президента Лулы, принимая во внимание достоинство поста, который он занимал, я даю ему возможность добровольно явиться в полицию в городе Куритибе (штат Парана) до 17.00 (23.00 мск) в пятницу», — цитирует постановление судьи газета Globo.