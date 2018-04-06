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00:57 (мск), источник: СБ - Беларусь сегодня

Сергей Лавров примет участие в заседании глав МИД СНГ в Минске

Глава МИД РФ Сергей Лавров примет участие в заседании Совета министров иностранных дел СНГ, которое пройдет в пятницу в Минске, сообщает ТАСС.

Источник: СБ - Беларусь сегодня

«Министры обсудят актуальные международные и региональные проблемы, а также перспективы углубления сотрудничества в правоохранительной, культурно-гуманитарной и военной сферах», — отметили в МИД РФ. Помимо этого, главы внешнеполитических ведомств должны утвердить План многоуровневых межмидовских консультаций на текущий год.

В Минске будет представлен совместный белорусско-российский «проект совместного заявления министров иностранных дел СНГ о недопущении размывания принципа невмешательства во внутренние дела суверенных государств».

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