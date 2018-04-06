Сергей Лавров примет участие в заседании глав МИД СНГ в Минске

«Министры обсудят актуальные международные и региональные проблемы, а также перспективы углубления сотрудничества в правоохранительной, культурно-гуманитарной и военной сферах», — отметили в МИД РФ. Помимо этого, главы внешнеполитических ведомств должны утвердить План многоуровневых межмидовских консультаций на текущий год.