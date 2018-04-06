Сергей Лавров примет участие в заседании глав МИД СНГ в Минске
Глава МИД РФ Сергей Лавров примет участие в заседании Совета министров иностранных дел СНГ, которое пройдет в пятницу в Минске, сообщает ТАСС.
Глава МИД РФ Сергей Лавров примет участие в заседании Совета министров иностранных дел СНГ, которое пройдет в пятницу в Минске, сообщает ТАСС.
«Министры обсудят актуальные международные и региональные проблемы, а также перспективы углубления сотрудничества в правоохранительной,
В Минске будет представлен совместный
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