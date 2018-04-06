В Минобороны рассказали о предстоящем Параде Победы

Источник: РИА "Новости"

Техника

«В этом году на параде Победы нас ожидает несколько новинок. В первую очередь это боевые машины поддержки танков БМПТ “Терминатор”, ЗРК (зенитные ракетные комплексы — ИФ) “ТорМ2”, защищенные автомобили “ТайфунК” с колесной формулой 4×4», — сказал Салюков, который 9 мая будет командовать военным парадом на Красной площади.

«В состав механизированного расчёта Росгвардии, который участвует в военном параде впервые, включены специальная бронированная машина ВПК233136 “Тигр”, бронированный автомобиль “Урал432009” и бронированный корпусный автомобиль “Патруль”», — сказал он.

«Конечно, — отметил Салюков, — наибольший интерес у зрителей, которые будут наблюдать 9 Мая за парадом на Красной площади, вызовут перспективные образцы новой техники: танки «Армата», БМП «Курганец» и БТР «Бумеранг», самоходные гаубицы «КоалицияСВ», арктический вариант зенитного ракетного комплекса «ТорМ2ДТ».

Он сообщил, что с 28 марта начались совместные тренировки парадных расчетов и механизированной колонны на парадной площадке в подмосковном Алабине.

«С 9 апреля к тренировкам подключится воздушная составляющая военного парада — парадный строй авиации Воздушно-космических сил — сообщил военачальник. — Всего в Алабине мы проведем 12 тренировок. Ночные тренировки на Красной площади пройдут 26 апреля и 3 мая, генеральная репетиция военного парада на Красной площади — 6 мая».

Авиация

В параде примут участие 73 самолета и вертолета — по числу «победных» лет, рассказал Салюков.

Над Красной площадью пролетят стратегические ракетоносцы Ту160, Ту95МС, дальние бомбардировщики Ту22М3, самолеты-заправщики Ил78, военно-транспортные Ан124 и Ил76МД, истребители Су35С, Су30СМ, МиГ29, МиГ31, фронтовые бомбардировщики Су34 и Су24М, штурмовики Су25, вертолеты Ми26, Ми8, Ми28Н, Ка52, Ми24П.

Для выполнения полетов авиации на параде будет задействовано восемь аэродромов в Московской, Тверской, Брянской, Саратовской, Калужской, Воронежской, Липецкой и Нижегородской областях, рассказал Салюков.

Пехота

В состав 33 парадных расчетов пешей колонны войдет 12,5 тысяч человек — офицеры, сержанты и солдаты соединений и воинских частей, слушатели и курсанты военно-учебных заведений, воспитанники суворовских военных и Нахимовского военно-морского училищ Минобороны, а также представители других силовых ведомств. «Кроме того, второй год подряд в военном параде на Красной площади примет участие парадный расчет Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения “Юнармия”», — сказал Салюков.