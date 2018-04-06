Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Бывший ведущий программы «Суд идет» снова угодил за решетку
На чем ездит по Москве глава ГИБДД
Сын Елены Ваенги растет ее копией
Самое страшное здание в Москве снесут до конца года
Королева Испании устроила публичный скандал со свекровью (видео)
Тайный визит: лидер КНДР побывал в Китае Лидер КНДР Ким Чен Ын побывал в Китае и провел переговоры с председателем КНР
СМИ: Збруев бросил ослепшую бывшую жену в доме инвалидов
Жириновский высказался об отставке Амана Тулеева
Китайцы начали охоту за «Волгами» ГАЗ-21 (рассказываем — зачем)
Новый большой Hyundai могут назвать «Палисадом»
В России представили новейший самолет для региональной авиации
СМИ: возможности Киева в море адекватны угрозам
Татьяна Навка повеселилась на девичнике у Анастасии Заворотнюк
«Женщина-вамп»: Алсу удивила ярким макияжем
У британки за полтора года рассосалась плечевая кость
Многодетная сектантка умерла без ВИЧ-терапии
В России мост за 1 млрд «украсили» пластиковыми горшками
Плитку в центре Ростова заклеили скотчем (фото)
Фоторепортажи
32Пожар в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове
8Первый зарубежный визит Блистательного товарища
03:23 (мск), источник: Интерфакс

В Минобороны рассказали о предстоящем Параде Победы

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU — В Параде Победы 9 мая будет задействовано свыше 120 единиц военной техники и вооружения, в том числе новейшие образцы, рассказал главнокомандующий Сухопутными войсками генерал-полковник Олег Салюков в интервью изданию «Красная звезда».

Источник: РИА "Новости"

Техника

«В этом году на параде Победы нас ожидает несколько новинок. В первую очередь это боевые машины поддержки танков БМПТ “Терминатор”, ЗРК (зенитные ракетные комплексы — ИФ) “ТорМ2”, защищенные автомобили “ТайфунК” с колесной формулой 4×4», — сказал Салюков, который 9 мая будет командовать военным парадом на Красной площади.

Видео
В интернете появилось видео нового боевого «Терминатора»

«В состав механизированного расчёта Росгвардии, который участвует в военном параде впервые, включены специальная бронированная машина ВПК233136 “Тигр”, бронированный автомобиль “Урал432009” и бронированный корпусный автомобиль “Патруль”», — сказал он.

«Конечно, — отметил Салюков, — наибольший интерес у зрителей, которые будут наблюдать 9 Мая за парадом на Красной площади, вызовут перспективные образцы новой техники: танки «Армата», БМП «Курганец» и БТР «Бумеранг», самоходные гаубицы «КоалицияСВ», арктический вариант зенитного ракетного комплекса «ТорМ2ДТ».

Он сообщил, что с 28 марта начались совместные тренировки парадных расчетов и механизированной колонны на парадной площадке в подмосковном Алабине.

«С 9 апреля к тренировкам подключится воздушная составляющая военного парада — парадный строй авиации Воздушно-космических сил — сообщил военачальник. — Всего в Алабине мы проведем 12 тренировок. Ночные тренировки на Красной площади пройдут 26 апреля и 3 мая, генеральная репетиция военного парада на Красной площади — 6 мая».

Авиация

В параде примут участие 73 самолета и вертолета — по числу «победных» лет, рассказал Салюков.

Над Красной площадью пролетят стратегические ракетоносцы Ту160, Ту95МС, дальние бомбардировщики Ту22М3, самолеты-заправщики Ил78, военно-транспортные Ан124 и Ил76МД, истребители Су35С, Су30СМ, МиГ29, МиГ31, фронтовые бомбардировщики Су34 и Су24М, штурмовики Су25, вертолеты Ми26, Ми8, Ми28Н, Ка52, Ми24П.

Для выполнения полетов авиации на параде будет задействовано восемь аэродромов в Московской, Тверской, Брянской, Саратовской, Калужской, Воронежской, Липецкой и Нижегородской областях, рассказал Салюков.

Пехота

В состав 33 парадных расчетов пешей колонны войдет 12,5 тысяч человек — офицеры, сержанты и солдаты соединений и воинских частей, слушатели и курсанты военно-учебных заведений, воспитанники суворовских военных и Нахимовского военно-морского училищ Минобороны, а также представители других силовых ведомств. «Кроме того, второй год подряд в военном параде на Красной площади примет участие парадный расчет Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения “Юнармия”», — сказал Салюков.

Также по главной площади страны пройдет парадный батальон военнослужащих женского пола (более 400) от Военного университета Минобороны РФ (Москва), Военной академии связи имени Маршала Советского Союза Будённого (Санкт-Петербург), Военной академии материальнотехнического обеспечения имени генерала армии Хрулёва (Вольск) и Военнокосмической академии имени Можайского (Санкт-Петербург).

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

Желание РФ узнать правду о деле Скрипаля сравнили со злодейством
В Финляндии мужчина впервые родил ребенка
Разъяренный Макгрегор атаковал автобус с бойцами UFC
Капитан захваченного крымского судна отпущен в зале суда
Трамп решил вдвое повысить ставки в торговой войне с Китаем
Верховная Рада переименовала украинские ВДВ
Юрий Дудь ответил на вопрос о своих доходах
Спорт
«Арсенал» — ЦСКА: Головин забил, остальное — ужасно Красивый гол бриллианта армейцев не уберег их от разгромного поражения в первом матче четвертьфинала Лиги Европы
Авто
Новые идеи ГИБДД: к чему надо готовиться водителям Ежегодно российские дороги уносят 20 тысяч жизней. К 2030 году смертность должна стать нулевой. Такой ориентир власти поставили ГИБДД
Hi-Tech
Российские ученые разработали новую технологию утилизации мусора Ученые разработали технологию термической утилизации промышленных и бытовых отходов.
Кино
Грозная Ходченкова и Петров на самокате: фото со съемок «Героя» Смотрите фоторепортаж со съемочной площадки новой остросюжетной шпионской картины с участием звезд российского кино
Недвижимость
Готова ли Россия к ЧМ-2018: Калининград и Екатеринбург
Плитку в центре Ростова заклеили скотчем (фото)
В Казани студент задул пожар ртом (видео)
Налоги на гаражи и бани в России начислят автоматически
Леди
Бизнес-идеи российских звезд, которые нас удивили Популярность не вечна, и пока есть возможность, заработанное нужно куда-то вложить. Некоторые бизнес-идеи нас очень удивили!
Дети
Дженнифер Лопез беременна третьим ребенком Папарацци «застукали» певицу и ее бойфренда в медицинском центре.
Все о ремонте
Как рационально использовать эркер в интерьере: 7 умных решений 
8 классных способов декорировать стены в съемной квартире
Как из типовой двушки сделать удобную трёшку: квартира молодой семьи
Весенняя уборка: 10 лайфхаков, которые облегчат процесс
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь