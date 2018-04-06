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04:12 (мск), источник: VLADNEWS

В администрации Владивостока новые назначения

Мэр краевой столицы подписал соответствующие распоряжения.

Источник: VLADNEWS

Мэр Владивостока Виталий Веркеенко назначил новых руководителей структур администрации города, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации Владивостока.

Так, Александр Николаевич Юров назначен руководителем управления по вопросам топливно-энергетического комплекса. Помощником Виталия Веркеенко назначен Юрий Александрович Быстров, ранее занимавший позицию заместителя генерального директора ГК «Сумотори». В должность руководителя муниципального казенного учреждения «Дирекция по строительству объектов Владивостокского городского округа» вступил Андрей Николаевич Строкин, также работавший в приморской группе компаний.

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