В администрации Владивостока новые назначения
Мэр краевой столицы подписал соответствующие распоряжения.
Мэр краевой столицы подписал соответствующие распоряжения.
Мэр Владивостока Виталий Веркеенко назначил новых руководителей структур администрации города, сообщает РИА VladNews со ссылкой на
Так, Александр Николаевич Юров назначен руководителем управления по вопросам
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